A dos meses de la detención de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, el gendarme argentino, Nahuel Gallo, fue liberado hoy y está en camino a la Argentina en un avión perteneciente a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El uniformado estaba detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre del 2024. “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, comunicaron desde la AFA, en un mensaje titulado “Fútbol, un puente humanitario”. Además, desde la Asociación de Fútbol Argentino, reconocieron a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que “permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”. Quienes acompañan a Gallo en la foto es el secretario de Protocolo de la AFA, Fernando Isla Casares, y el prosecretario de la institución, Luciano Nakis. Desde la familia de Gallo, confirmaron su retorno a la Argentina. “Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, indicó a través de redes sociales la esposa del gendarme, María Alexandra Gomez. Tras el anuncio de la AFA, que opacó las gestiones de la Cancillería Argentina, el jefe de la cartera, Pablo Quirno, comunicó la liberación de Cabo Primero. “La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”, indicó el canciller a través de un posteo en la red social X. En este sentido, el funcionario indicó que Argentina expresa su reconocimiento “por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”. “En particular, destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”, indicó Quirno sobre la actuación de Giorgia Meloni y Donald Trump. Asimismo, el gobierno argentino reafirmó que “la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”. “La República Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”, concluyó Quirno.