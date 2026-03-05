La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió hoy con el gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado de su detención ilegal en Venezuela después de 448 días. “Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, relató la senadora a la salida del encuentro. También estuvieron presentes los senadores libertarios Bartolomé Abdala, Agustín Monteverde, Vilma Bedia, el radical Maximiliano Abad y el amarillo Martín Goerling. A unos pocos metros del despacho de Bullrich se encontró la vicepresidente Victoria Villarruel almorzando en el comedor de la Cámara alta. La reunión duró casi dos horas, en la que Gallo compartió “cuestiones de carácter íntimo” de lo que vivió durante su detención. “Lo contará cuando esté en condiciones”, sostuvieron además las fuentes. “Primero habrá un tiempo de adaptación y, luego, vendrán las tareas de Gendarmería”, señaló la senadora. Bullrich señaló que Argentina “siempre tuvo dificultades. Nuestra embajada en Venezuela fue destruida. Gallo está acá y eso es lo importante”. El encuentro lo organizó aparte en su carácter de legisladora ya que finalmente se bajó de la la conferencia de prensa que Gallo brindó ayer desde el Edificio Centinela de la Gendarmería con la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller Pablo Quirno. Gallo afirmó ayer que posee “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y dijo que está tratando de “reinsertarse en la sociedad”. “Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó el gendarme.