Miles de viajeros tendrán que prestar atención a la vigencia del pasaporte antes de organizar viajes internacionales, especialmente si planean visitar Cuba o Venezuela, ya que ambos países reforzaron sus controles migratorios y endurecieron los requisitos de ingreso.

Las autoridades migratorias y aeroportuarias advirtieron que ya no se permite entrar -e incluso salir del país- a personas con pasaportes vencidos o con poca vigencia restante. Además, recordaron que muchos destinos internacionales exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez para autorizar el ingreso.

Pasaporte vigente para ingresar a Cuba y Venezuela

A continuación, los requisitos que establecen ambos territorios para ingresar legal.

Política migratoria de Cuba y Venezuela

Ambos destinos son frecuentados por turistas mexicanos, mantienen requisitos específicos que los viajeros deben revisar antes de abordar.

En el caso de Cuba, desde julio de 2025 es obligatoria la eVisa para los ciudadanos mexicanos. Con este cambio quedó eliminada la tradicional tarjeta turística en papel, por lo que ahora el trámite debe realizarse de forma virtual antes del viaje.

Entre los requisitos para ingresar a la isla se encuentran:

Pasaporte vigente con mínimo seis meses de validez.

eVisa tramitada previamente en línea.

Boleto de ida y vuelta o reserva confirmada.

Seguro médico de viaje obligatorio.

Declaración sanitaria del viajero.

La estancia permitida es de hasta 90 días, con posibilidad de una prórroga adicional.

Por otro lado, Venezuela mantiene el ingreso sin visa para turistas mexicanos, aunque las autoridades han reforzado los controles migratorios y las revisiones de documentación.

Para ingresar a territorio venezolano se solicita:

Pasaporte con al menos seis meses de vigencia.

Boleto de regreso a México.

Comprobantes de solvencia económica.

Dirección del hospedaje durante la estancia.

Documentos que acrediten vínculos laborales, familiares o financieros en México.

¿Qué necesito para entrar a Venezuela?

Además de los requisitos mencionados anteriormente, las autoridades venezolanas verifican cuidadosamente el sello de entrada al momento de abandonar el país. Si el visitante no cuenta con dicho registro migratorio, deberá gestionar una autorización especial ante las oficinas locales.

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación la vigencia del pasaporte y reunir toda la documentación necesaria para evitar contratiempos en aeropuertos o puntos de control migratorio.