Oficial | Chile, Perú y Venezuela prohíben el ingreso y salida del país a quienes cometan este error con su pasaporte. (Representación creada con IA)

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Miles de viajeros planean cada año visitas a Chile, Perú y Venezuela, pero existe un detalle en la documentación que puede convertirse en un problema antes incluso de llegar al control migratorio. Aunque muchas personas concentran su atención en las visas, los pasajes o las reservas, la vigencia del pasaporte sigue siendo uno de los requisitos más importantes para viajar al exterior.

Las autoridades migratorias de estos países mantienen controles sobre la documentación presentada por los visitantes extranjeros. En la mayoría de los casos, el primer control no ocurre al aterrizar, sino durante el proceso de embarque, cuando las aerolíneas verifican si cada pasajero cumple con las condiciones exigidas por el destino.

Por ese motivo, especialistas en viajes recomiendan revisar con tiempo la fecha de vencimiento del documento. Un error relacionado con la vigencia del pasaporte puede generar demoras, gastos inesperados o incluso impedir abordar un vuelo internacional.

Atención: el pasaporte vencido puede impedir el ingreso a Chile, Perú y Venezuela

El principal inconveniente aparece cuando el viajero intenta desplazarse con un pasaporte vencido o con una vigencia insuficiente para cumplir los requisitos del país de destino. Las aerolíneas tienen la obligación de verificar esta información antes de autorizar el embarque.

En Chile, los visitantes de nacionalidades que no cuentan con mecanismos especiales de ingreso deben presentar un pasaporte vigente. Además, el período autorizado de permanencia no puede exceder la vigencia del documento utilizado para ingresar al país.

En Perú, las autoridades migratorias exigen que los extranjeros presenten un pasaporte con una vigencia mínima determinada al momento del ingreso. La verificación se realiza tanto antes del vuelo como durante el control migratorio.

Especialistas en viajes recomiendan revisar con tiempo la fecha de vencimiento del documento. Imagen creada con ChatGPT

En Venezuela, los viajeros extranjeros deben contar con un pasaporte vigente. Distintas fuentes oficiales y guías de viaje publican criterios diferentes respecto de la vigencia mínima recomendada, por lo que especialistas sugieren viajar con varios meses de validez disponible para evitar inconvenientes.

Pasaporte vencido: el error que las aerolíneas detectan antes del viaje

Uno de los errores más frecuentes consiste en creer que el pasaporte puede utilizarse sin problemas hasta el último día de vigencia. Sin embargo, muchos países exigen períodos mínimos de validez adicionales que deben respetarse para poder viajar.

Las compañías aéreas verifican estos requisitos durante el check-in porque son responsables de transportar únicamente a pasajeros que cumplan con las condiciones migratorias exigidas por el destino.

En consecuencia, un pasaporte vencido o con vigencia insuficiente puede derivar en la negativa de embarque incluso antes de llegar al control fronterizo del país de destino.

Qué recomiendan las autoridades y especialistas antes de viajar

Antes de organizar un viaje internacional, se aconseja:

Verificar la fecha de vencimiento del pasaporte con varios meses de anticipación.

Consultar los requisitos migratorios vigentes del país de destino.

Revisar las condiciones exigidas por la aerolínea.

Renovar el documento si su vigencia está próxima a finalizar.

Confirmar los requisitos específicos para cada nacionalidad antes de viajar.

La vigencia del pasaporte continúa siendo uno de los aspectos más importantes para ingresar a Chile, Perú y Venezuela, por lo que revisar la documentación con anticipación puede evitar inconvenientes durante todo el proceso de viaje.