"Nadie es dueño del Gobierno, el Gobierno es del pueblo": Alberto Férnandez le contestó fuerte a La Cámpora

"Nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo", afirmó el presidente Alberto Fernández en un acto del gabinete federal del programa Capitales Alternas que se realiza en General Pico, en la provincia de La Pampa, en el que se firmó una serie de obras y convenios que implican una inversión de más de 21 mil millones de pesos por parte del Gobierno nacional.

"El Gobierno es nuestro", dijo Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora, esta mañana y avivó la interna que atraviesa el interior del Frente de Todos. Además, lo acusó de "hacer operaciones" contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y de "forzar la ruptura del Frente de Todos".

Ante esto, el jefe de Estado se manifestó hoy "orgulloso de ser peronista" y ratificó que "la obra pública es el gran motor que levanta las economías" y que "estamos en el camino correcto", afirmando además que "la economía crece y el empleo crece".

QUÉ DIJO ALBERTO FERNÁNDEZ TRAS CRUZAR A LARROQUE:

"Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgullo de ser peronista. Donde hay una necesidad hay un derecho, eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así", dijo al hablar en el acto del gabinete federal.



También se refirió por la meta de extender el federalismo en todo el país: "No estamos logrando que ese desarrollo se dé en todos los lugares por igual. Yo no me siento tranquilo con eso, no me siento feliz de vivir en un país así. Y estoy dispuesto a cambiarlo. Para hacerlo, lo dije el primer día, no lo voy a hacer yo: lo voy a hacer con todos los gobernadores de esta patria".

Alberto Fernández junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto

"El trabajo ahora es distribuir ese crecimiento. Todos los ministros tienen que trabajar para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata, para que distribuyamos mejor los recursos que generamos. Vamos a poder hacerlo. Este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes y ustedes me van ayudar a hacerlo", marcó.



Del acto participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; y la intendenta local, Fernanda Alonso.

CRISTINA kirchner: el mensaje críptico parA ALBERTO FERNÁNDEZ:

La Vicepresidenta mandó este mediodía un mensaje público a la Casa Rosada sobre la legitimidad de un presidente.

Lo hizo con la excusa de contar su encuentro, en su casa, con Pilar del Río, periodista y esposa del Nobel José Saramago. Recordó que se conocieron tras la elección del 2003, cuando Néstor Kirchner con el 22% de los votos quedó apenas por debajo de Carlos Menem, que finalmente se bajó de la segunda vuelta.

Faltaban unos días para el balotaje y la discusión durante toda la noche fue como íbamos a hacer para legitimarnos si el otro candidato renunciaba y no había segunda vuelta... algo que finalmente ocurrió. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 3, 2022

"Faltaban unos días para el balotaje y la discusión durante toda la noche fue cómo íbamos a hacer para legitimarnos si el otro candidato renunciaba y no había segunda vuelta, algo que finalmente ocurrió", dijo.

"La pregunta -prosiguió- era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica, nos íbamos a legitimar gobernando". Y remató: "Porque se podía ser legítimo y legal de origen, y no de gestión ".

LA ACTIVIDAD DE ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA PAMPA

El presidente Alberto Fernández recorrió este mediodía en la ciudad pampeana de General Pico las instalaciones de la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ubicada en la Zona Franca.

Luego encabezó la inauguración del Centro de Transferencia Sur, un espacio para acopio transitorio de residuos sólidos que permitirá descomprimir el flujo de desechos en más de 11.000 toneladas anuales y beneficiará a más de 30 mil vecinos y vecinas, según informó Presidencia.

Acompañado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y la intendenta local, Fernanda Alonso, el mandatario visitó junto a su comitiva la fábrica "ACA PENTASILO", donde la Asociación de Cooperativas Argentinas produce y comercializa entre 50 y 55 mil silobolsas y films de polietileno para el agro y la industria al año.