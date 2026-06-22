Nación busca otros u$s 5000 millones y Neuquén sale al mercado: qué muestra la nueva estrategia de financiamiento
El Gobierno habilitó una nueva línea de financiamiento externo por hasta u$s 5000 millones con bancos internacionales y Neuquén recibió luz verde para captar hasta $ 620.000 millones en el mercado local.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 22 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.