La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados elevó al recinto para ser tratado el proyecto sobre el "monotributo tech", la herramienta con la que miles de personas que venden sus servicios al exterior podrán pasar a facturarlos y cobrar directamente en dólares por su trabajo.

Con la intención de que no queden fuera del sistema todas estas divisas que generan quienes exportan servicios además de enmarcarlos en el cobro de impuestos, el Gobierno envió este proyecto de ley al Congreso para que se trate en sesiones extraordinarias y ya dio el primer paso.

En la medida están involucrados también los streamers y los jugadores de eSports que reciben remuneraciones desde el exterior a través de plataformas internacionales, y que mediante la aprobación de este proyecto podrían facturar esas ganancias y estar registrados en la AFIP.

Monotributo tech con dictamen en Diputados: punto por punto, qué dice el proyecto y qué cambios impulsa

Este proyecto contó con 24 firmas a favor de legisladores del oficialismo, de los 39 que estaban presentes en la sesión. La oposición no acompañó con sus rúbricas el proyecto, pero aún no se conoce qué harán en la cámara, donde se le podrá o no dar media sanción a la medida.

Monotributo tech: en qué consiste, cuáles son los topes y cómo funcionará

Este proyecto que busca enmarcar a miles de trabajadores freelance que venden sus servicios al exterior y que hoy cobran sus honorarios por fuera del registro del Gobierno para no liquidar los dólares a valor oficial, también incluirá sectores no tecnológicos: artistas o guionistas, por ejemplo, que tienen clientes en el exterior.

El tope de facturación anual del monotributo tech será de u$s 30.000, muy por arriba del que se propuso durante la gestión de Martín Guzmán, y tendrá cuatro escalas. Estas últimas dependerán de si ya se tiene un monotributo vigente con cobro en pesos, o si recién se ingresa al sistema.

Las primeras tres escalas para los nuevos adheridos:

La categoría 1 pagará $9245

La categoría 2 pagará $15.712

La categoría 3 pagará $31.347

Trabajo remoto con sueldo en dólares: dónde anotarse y cuáles son los requisitos



Ualá busca empleados en Argentina: qué puestos piden y qué sueldos ofrecen



La categoría 4 para los que tienen monotributo local deberá sumarle el impuesto integrado de la categoría H, es decir, de $20.460, salvo que su inscripción sea en escalas más altas como la I, J o K, que tienen montos más elevados.

Además, va a ser "compatible con el Régimen General (IVA, Ganancias y Autónomos), y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción en estos sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el monotributo tech", según detalla la información oficial.