Trabajo remoto con sueldo en dólares: dónde anotarse y cuáles son los requisitos

En un contexto donde la digitalización y la tecnología ocupan un rol protagónico, las empresas cada vez buscan más profesionales de IT para acompañar el cambio paradigmático y reinventarse. Los desarrolladores, programadores y analistas de datos, suelen ser los puestos más requeridos, y mejores pagos también.

Sin embargo, estos perfiles carecen en el mercado y hay una demanda insatisfecha por parte de las grandes empresas. Este es el problema que busca solucionar la plataforma Talently, que prepara y conecta al talento tech de Latinoamérica con organizaciones de todo el mundo.

El BCE sube las tasas: ¿cuánto tengo que invertir en un plazo fijo para ganar más de 1000 euros?

Depósitos: si inviertes esta cifra puedes ganar 6800 euros en dos años

Cómo puedo trabajar en empresas tech: Talently

Cristian Vega, Roxana Kern y Doménica Obando, fundadores de Talently.

Talently es el marketplace de talento tech de mayor crecimiento en Latinoamérica, que tiene como visión "construir la infraestructura de un futuro del trabajo sin fronteras, desbloqueando el valor generado cuando el talento excepcional y las mejores compañías se encuentran".

El programa ofrece asesoramiento técnico y laboral para desarrolladores de software de más de 2 años de experiencia, con el fin de que estos logren un proceso de contratación exitoso y alcancen el trabajo de sus sueños.

Para alcanzar este objetivo, los interesados recibirán acompañamiento experto de mentores de empleabilidad y desafíos técnicos. Estos asesorarán al usuario en todas las fases de su búsqueda de empleo y le enseñarán cómo crear un perfil profesional de clase mundial en LinkedIn al igual que un CV atractivo que destaque sus mejores logros.

En la misma línea, aquellos que se suscriban al programa podrán acceder al mejor contenido para atraer a los reclutadores y superar los procesos de selección.

Bendito WhatsApp: esta nueva actualización pondrá fin a un trámite que todos odian

Trucos de WhatsApp: cómo "apagar" la aplicación sin tener que desinstalarla del móvil

Desarrollador de software: Sueldos y empresas que contratan

A la fecha, más de 150 empresas contrataron egresados de Talently. Su red incluye a los empleadores más atractivos de la región como Globant, PayPal, Lyft, Microsoft, Bitso, Kavak, Mercado Libre, NuBank y Cornershop by Uber.

Un dato no menor es que, en Argentina, el sueldo promedio de un developer o desarrollador de software es de $ 200.000 al mes, y puede llegar hasta $ 400.000, en caso de un sueldo muy alto.

Créditos ANSES: a cuánto subirán las cuotas para sacar uno de los préstamos de hasta $ 240.000

Dólar ahorro: hoy se renueva el cupo de u$s 200, quiénes pueden comprarlo y cuánto deja hacer puré

Talently: cómo postularse y cuánto sale

El programa entero de Talently tiene un costo de u$s 1.999, que se puede pagar en 3 cuotas sin interés. La empresa escribe: "Si ya cumpliste 12 meses en Talently y aún no has conseguido un nuevo empleo, te devolveremos el 100% del valor de tu pago fijo o de tu matrícula. Esta garantía nos permite asegurar la efectividad y el éxito de nuestro programa".

Aquellos que deseen postularse, pueden hacerlo mediante el siguiente link: postularme.