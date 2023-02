Moratoria previsional: Raverta cargó contra la oposición y puso en duda la prórroga por decreto

"Poco ortodoxa" , así definió la presidenta de la comisión de Previsión, la camporista Marisa Uceda, a la reunión que se puso en marcha esta mañana y que contó con la presencia de la titular de la ANSES, Fernanda Raverta . Nadie que peine canas en el Congreso recuerda que una comisión se reúna para tratar un proyecto de ley ya dictaminado y listo para ser votado en el recinto. En este caso, el Plan de pago de deuda previsional, más conocido como la moratoria previsional.

El objetivo del encuentro fue claro: apuntar contra la oposición por la parálisis de la iniciativa que pulula en Diputados desde junio del año pasado.

Durante la comisión, no hubo ningún anuncio ni novedad. Raverta ni siquiera confirmó que se volvería a prorrogar, por decreto, la moratoria vencida en diciembre (tal cual hizo el presidente Alberto Fernández), pese a que en las últimas horas dijo que desde el Ejecutivo están evaluando esa posibilidad. Al ser consultada sobre este punto, la titular de la ANSES respondió que en el Gobierno están estudiando "todos los escenarios".

De hecho, subrayó que una prórroga "no resuelve el problema de fondo". Es que la moratoria que venció en diciembre permite regularizar períodos hasta diciembre de 2003. El objetivo del Frente de Todos es llevar ese tope a diciembre de 2008, para que no se diluya su impacto.

La titular de la ANSES se limitó a plantear "de cara a la sociedad" lo mismo que repitió en diferentes medios de comunicación en los últimos días: que "como la oposición no quiso trabajar en diciembre", unas 800.000 personas este año no podrán jubilarse. Es que ese mes venció la prórroga de la moratoria previsional vigente desde 2014.



Días antes de ese vencimiento, el oficialismo había convocado a una sesión especial para tratar el proyecto de ley pero el debate fracasó. Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y los Liberales dejaron sin quórum al oficialismo. Y su sanción no se produjo.

"Pedimos que nos dejen discutir", dijo Raverta, y recordó que la sanción del proyecto que fue aprobado en el Senado a finales de junio es "imprescindible para que esas 800.000 personas puedan acceder a una jubilación este año". Los números son contundentes. Actualmente, apenas 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres en edad jubilatoria están en condiciones de jubilarse en la Argentina. De allí que el tema fue incluido para ser tratado en sesiones extraordinarias.

"Es absolutamente urgente que podamos discutir en el recinto esta ley; no hay argumento para no tratar esta ley porque hay otras leyes", planteó la titular de la ANSES. Así, apuntó contra Juntos por el Cambio, que a raíz de la puesta en marcha del juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema definió no dar quórum al oficialismo.

"Yo vine al recinto, y discutí en contra de esa ley", recordó la camportista al remontarse a sus años de diputada durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se modificó la fórmula de movilidad previsional. Raverta olvidó recordar que, durante los cuatro años en los que gobernó Mauricio Macri, el Frente para la Victoria nunca dio quórum en el recinto. La postura de esa bancada siempre fue que es el oficialismo el que debe "conseguir el quórum".

Mientras la titular de la ANSES exponía, el ala del salón reservado para los diputados de Juntos por el Cambio se mantuvo vacía. Los cambiemitas definieron, ayer por la tarde, no participar de la reunión. Interpretaron que el proyecto ya tiene dictámenes de mayoría y minoría, por lo que hay que tratarlo en el recinto.