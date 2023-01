Escalas del nuevo monotributo tech: cuánto van a pagar los que facturen en dólares

El proyecto del monotributo tech sigue avanzando y el Gobierno apuesta a ponerlo en marcha lo antes posible. Desde el Poder Ejecutivo planean enviar al Congreso para su discusión, que es el que determina la creación de una nueva figura del monotributo .

De acuerdo al Secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk, en diálogo con Infotechnology, el proyecto se trata de una regulación que permitirá a todo trabajador que exporta servicios al exterior y cobra en dólares la posibilidad de hacerlo de forma legal y con un límite de u$s 30.000 por año .

El proyecto, en si mismo, no es nuevo: el anterior ministro de Economía, Martín Guzmán, estableció el límite en los u$s 12.000. Hoy, el Gobierno busca aumentar la cantidad de personas que se adhieren a este plan con una suba del máximo que puede no liquidarse.

A quiénes afecta y cuáles son las escalas

Si bien el espíritu de la ley apunta principalmente a programadores, lo cierto es que el proyecto es más extensivo . Los exportadores de servidos basados en tecnología, como programación o desarrollo de software, pueden trabajar para empresas del exterior y empezar a cobrar directamente .

Pero el proyecto también incluye a los gamers: por ejemplo streamers y jugadores de eSports. Hay jugadores profesionales que participan en torneos internacionales o que compiten para organizaciones extranjeras, incluso desempeñándose dentro de la Argentina. En el mismo sentido, también afectaría a streamers que reciban donaciones y pagos por subscripciones .

Massa es uno de los impulsores del nuevo régimen.

De hecho, el proyecto va a alcanzar a sectores no tecnológicos: artistas o guionistas, por caso, que tienen clientes en el exterior ya que con la medida podrán enviar sus facturas a su empleados o clientes en otros países.

Desde la Secretaría de Economía del Conocimiento explican que "el proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a modificar o actualizar las escalas, los topes de cada categoría, a través de la AFIP como lo hace con el monotributo tradicional. El monotributo tech es compatible con el régimen tradicional ".



El Gobierno trabaja el proyecto sobre el eje de tres categorías. Habrá una para quienes exporten hasta u$s 10.000 anuales, es decir, menos de $300.000 a precio de dólar MEP del día de la fecha .

La segunda categoría incluye a quienes facturen hasta el tope de u$s 20.000 anualmente (cerca de $590.000 a precio de dólar MEP). La última categoría, la más alta, permite facturar hasta u$s 30.000, lo que representa unos $885.000 a precio MEP.

En todas las escalas habrá que abonar un monto unificado -que incluye el impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios- de la misma manera que se hace con el monotributo tradicional.



La categoría 1 pagará $9245

La categoría 2 pagará $15.712

La categoría 3 pagará $31.347

Además, va a ser "compatible con el Régimen General (IVA, Ganancias y Autónomos), Régimen Simplificado (Monotributo) y Empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción en éstos, sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el monotributo tech", según la información oficial.