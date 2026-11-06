La mujer había contratado una vivienda prefabricada de 36 metros cuadrados y cumplido con los pagos acordados.

Una mujer de Chos Malal, en la provincia de Neuquén, recibirá una indemnización superior a los $82 millones después de que la Justicia confirmara la condena contra una empresa que no cumplió con la construcción de su casa prefabricada.

La compradora había firmado un contrato, pagado las cuotas acordadas y, cuando llegó el momento de solicitar el inicio de la obra, la compañía respondió que el acuerdo estaba rescindido por falta de pago .

El caso llegó a la Cámara Provincial de Apelaciones de Neuquén, que en febrero de este 2026 ratificó la responsabilidad de Viviendas del Valle SRL y estableció una sanción económica de $82.183.159,68 en concepto de daño punitivo.

Además, la resolución ordenó devolver las cuotas abonadas y mantener una compensación de $3 millones por daño moral.

Casa prefabricada: cómo fue la compra que terminó en un juicio millonario

El conflicto comenzó en 2020, cuando una vecina de Chos Malal contrató a la constructora para adquirir materiales y elaborar una vivienda industrializada de 36 metros cuadrados.

Según las condiciones establecidas en el acuerdo, la mujer debía abonar un total de 96 cuotas mensuales. Una vez que llegara a la cuota número 44, quedaba habilitada para solicitar el comienzo de la ejecución de la obra.

Sin embargo, cuando cumplió con los requisitos necesarios y pidió que comenzaran los trabajos, la empresa le comunicó que el contrato estaba rescindido por una supuesta mora en el pago de las cuotas.

La compradora decidió recurrir a la Justicia para reclamar por el incumplimiento contractual y recuperar el dinero que había destinado a conseguir su vivienda.

Durante el proceso, se analizaron las pruebas presentadas y se determinó que la mujer había cumplido con las obligaciones necesarias para obtener la prestación acordada. En cambio, la constructora no pudo justificar adecuadamente la falta de ejecución de la obra.

La Justicia confirmó una indemnización de más de $82 millones: qué dice el fallo

La constructora alegó una supuesta falta de pago y terminó condenada por la Justicia de Neuquén.

El 4 de febrero de 2026, la Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia de Neuquén confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia.

Los jueces Manuel Castañón López y Pablo Furlotti consideraron que la empresa había desplegado maniobras para responsabilizar a la clienta por su propio incumplimiento.

En ese sentido, sostuvieron que se acreditó un proceder doloso en detrimento de los derechos e intereses de la consumidora. También señalaron que la firma había pospuesto la entrega y recibido pagos incluso después de haber comunicado la rescisión contractual.

En su resolución, los magistrados remarcaron que la empresa procuró maximizar sus ganancias en perjuicio de los derechos de la compradora.

La Cámara ratificó la condena, aunque modificó el monto de la sanción económica que había establecido el juez de primera instancia, Carlos Choco.

Casas prefabricadas: qué tener en cuenta antes de firmar un contrato

Antes de contratar una empresa, es importante revisar las condiciones de financiación, los plazos de entrega, las características de los materiales y las cláusulas que determinan cuándo debe comenzar la obra.

También es fundamental conservar el contrato, los comprobantes de pago, las comunicaciones y cualquier documentación que permita demostrar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.