De acuerdo a los autores, existen ciertas conductas que pueden debilitar el compromiso y afectar la confianza, incluso cuando no hay contacto físico con otra persona

La infidelidad no siempre implica una relación paralela o en encuentro sexual con otra persona. En una pareja existen ciertos comportamientos cotidianos que también pueden romper la confianza, generar una distancia emocional y/o provocar una sensación de traición.

En este sentido, el psicólogo John Gottman y Nan Silver identificaron diez formas de infidelidad no sexual en su libro Lo que hace que el amor perdure: cómo generar confianza y evitar la traición. Algunas de ellas tienen que ver con los secretos y las mentiras, mientras que otras aparecen en actitudes que mucho consideran como una forma de traición.

¿Cuáles son las formas de infidelidad que no necesitan amante?

De acuerdo a los autores, existen ciertas conductas que pueden debilitar el compromiso y afectar la confianza, incluso cuando no hay contacto físico con otra persona. Estas son las primeras formas de traición que identifican.

1. Compromiso condicional

Sucede cuando una persona permanece en la relación mientras espera encontrar a alguien que considere mejor. Puede demostrar interés por otras personas mediante coqueteos y señales de disponibilidad.

De acuerdo a los autores, existen ciertas conductas que pueden debilitar el compromiso y afectar la confianza. (Fuente: Shutterstock)

2. Una relación extramatrimonial no sexual

Ocurre cuando se construye un vínculo emocional íntimo con otra persona y se comparten cuestiones personales que después se mantienen ocultas a la pareja. El problema no es tener amistades, sino los secretos y los límites que se cruzan.

3. Mentir

Ocultar información, inventar excusas o mentir para evitar discusiones puede deteriorar la confianza. La deshonestidad constante, en este sentido, dificulta construir una relación basada en la sinceridad.

¿Qué otras actitudes pueden convertirse en una traición?

Otras formas de infidelidad de no sexual pueden encontrarse en los vínculos familiares, la convivencia y la manera de tratar a la pareja. No siempre se reconocen como engaños, pero pueden generar distanciamiento y resentimiento.

4. Formar una coalición contra la pareja

Sucede cuando una persona se alía con un tercero para criticar o desautorizar a su compañero. Un ejemplo es ponerse sistemáticamente del lado de un familiar cuando existen conflictos dentro de la relación.

5. Ausencia o frialdad emocional

Consiste en no brindar apoyo, afecto o atención cuando la otra persona lo necesita. La indiferencia frente a los problemas cotidianos también puede hacer que alguien se sienta solo dentro de la pareja.

6. Retirar el interés sexual

La falta de intimidad, de acuerdo al Dr. Gottman, puede ser una causa de conflicto cuando está relacionada con el rechazo, los comentarios negativos o la falta de respeto. Los autores señalan que es importante hablar sobre estas diferencias sin descalificar al otro.

7. Falta de respeto

En estos casos, quedan comprendidos los insultos, las ridiculizaciones, menospreciar las opiniones o hacer sentir inferior a la pareja. También puede manifestarse mediante críticas constantes y descalificaciones durante las discusiones.

Egoísmo, promesas incumplidas e injusticia: otras formas de engañar que no necesitan amante

Las últimas conductas identificadas por Gottman y Silver están relacionadas con los acuerdos que sostienen la vida en común. Cuando una persona deja de cumplirlos o prioriza todo el tiempo sus propios intereses, la confianza puede deteriorarse.

8. Injusticia

Aparece cuando las responsabilidades no se distribuyen de manera equilibrada. Puede ocurrir con las tareas domésticas, los gastos, la crianza de los hijos o las decisiones laborales.

9. Egoísmo

Consiste en anteponer constantemente las necesidades individuales a las de la pareja. La falta de disposición para hacer acuerdos o realizar sacrificios puede generar frustración y resentimiento.

10. Incumplir promesas

Sucede cuando una persona no respeta los compromisos que asumió con su compañero. Puede tratarse de acuerdos cotidianos o de situaciones más complejas, como prometer abandonar una conducta adictiva y no buscar ayuda para cambiarla.