El propietario del inmueble no le permite el ingreso al departamento al inquilino.

Tener un contrato de alquiler vigente no garantiza que el inquilino pueda permanecer en la propiedad hasta la fecha de vencimiento acordada.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece una serie de incumplimientos que habilitan al propietario a finalizar el vínculo contractual antes de tiempo y exigir la restitución del inmueble.

Cuándo puede el propietario finalizar el contrato de alquiler antes de tiempo

La normativa contempla diferentes situaciones en las que el locador puede dar por terminado el contrato, incluso si todavía se encuentra dentro del plazo pactado.

Entre ellas, se encuentran los incumplimientos relacionados con el uso, el mantenimiento y el pago del alquiler.

Una persona entregándole las llaves a otra.

Los propietarios podrán finalizar el contrato cuando el inquilino:

Modifique el destino del inmueble: si utiliza la propiedad para una finalidad diferente de aquella para la que fue alquilada o le da un uso irregular.

Abandone la propiedad: cuando deja el inmueble sin hacerse cargo de su conservación y mantenimiento adecuado.

Acumule dos períodos de alquiler impagos: si el inquilino deja de pagar durante dos períodos, el propietario puede dar por finalizado el contrato.

Incumpla otras cláusulas contractuales: cuando se presenta alguna de las causas adicionales de rescisión que fueron establecidas expresamente en el contrato.

De esta manera, la vigencia del contrato no impide que el propietario pueda solicitar su finalización cuando se verifica alguno de estos incumplimientos.

Cuáles son los motivos por los que un inquilino puede rescindir el contrato

El Código Civil y Comercial también contempla situaciones en las que el inquilino también tiene derecho a finalizar el contrato antes de su vencimiento.

Esto puede ocurrir cuando el propietario no cumple con su obligación de conservar el inmueble en condiciones adecuadas para el uso convenido, siempre que el deterioro no haya sido provocado directa o indirectamente por el propio inquilino.

También puede rescindir el vínculo cuando existen vicios o defectos en la propiedad que afectan las condiciones del alquiler.

Además, el inquilino tiene la posibilidad de finalizar el contrato en cualquier momento y sin necesidad de expresar una causa. Sin embargo, en este supuesto deberá pagarle al propietario una indemnización equivalente al 10% del precio correspondiente al tiempo de alquiler que todavía resta.

Cómo se calcula la indemnización por rescindir el alquiler

Para determinar el monto que debe pagar el inquilino, se toma como referencia el precio del alquiler correspondiente al período que queda pendiente hasta la finalización originalmente pactada.

El cálculo comienza desde la fecha en que el inquilino notifica su decisión al propietario y se extiende hasta el vencimiento establecido en el contrato.

Por lo tanto, si decide retirarse antes de tiempo sin invocar un incumplimiento del locador, deberá abonar el equivalente al 10% del valor de los alquileres restantes.