Los monotributistas pagarán en octubre la misma cuota mensual que rige desde el 1 de agosto, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del régimen.

El vencimiento opera el martes 20 de octubre para todas las terminaciones de CUIT. El pago debe hacerse por medios electrónicos y el atraso genera intereses.

Los montos van desde $ 49.527,18 en la categoría A hasta $ 1.614.446,04 en la K para prestadores de servicios. Cada escala fija además un límite de ingresos brutos anuales que no puede superarse.

Excederlo tiene consecuencias distintas según el caso: puede implicar un simple cambio de categoría o la salida definitiva del sistema.

Monotributo octubre 2026: cuánto se paga en cada categoría de ARCA

La cuota reúne tres componentes: el impuesto integrado, que reemplaza al IVA y a Ganancias; el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), destinado a la jubilación; y la obra social.

El total depende de la categoría y de si la actividad es una prestación de servicios o una venta de cosas muebles, es decir, de productos.

Desde la categoría C, quienes prestan servicios pagan más que quienes venden productos . En la K, la diferencia supera el doble. Estos son los valores de octubre:

Categoría A: $ 49.527,18 (servicios) y $ 49.527,18 (venta)

Categoría B: $ 56.379,08 (servicios) y $ 56.379,08 (venta)

Categoría C: $ 66.020,12 (servicios) y $ 64.530,58 (venta)

Categoría D: $ 84.612,93 (servicios) y $ 82.564,81 (venta)

Categoría E: $ 119.811,45 (servicios) y $ 108.267,51 (venta)

Categoría F: $ 150.784,21 (servicios) y $ 129.930,65 (venta)

Categoría G: $ 230.312,94 (servicios) y $ 158.815,05 (venta)

Categoría H: $ 522.706,68 (servicios) y $ 317.895,01 (venta)

Categoría I: $ 963.747,86 (servicios) y $ 474.992,78 (venta)

Categoría J: $ 1.167.299,76 (servicios) y $ 580.793,69 (venta)

Categoría K: $ 1.614.446,04 (servicios) y $ 702.103,24 (venta)

Los monotributistas pagarán en octubre la misma cuota mensual que rige desde el 1 de agosto.

Quiénes pagan un monto distinto

Algunos contribuyentes no abonan la cuota completa. Quienes además trabajan en relación de dependencia pagan solo el impuesto integrado, porque el empleador cubre la jubilación y la obra social. Los jubilados están exceptuados del aporte a la obra social.

En sentido inverso, quienes suman adherentes a la obra social deben ingresar el mismo aporte por cada uno. Los trabajadores independientes promovidos pagan el 1% de lo facturado en el mes, y en el Monotributo Social solo se abona la mitad del componente de obra social.

Qué pasa si se supera el tope de facturación del monotributo

Si los ingresos de los últimos 12 meses exceden el límite de la categoría actual, pero no el de la K, corresponde pasar a una escala superior. Ese ajuste se hace en la recategorización semestral de febrero y agosto; la próxima, en febrero de 2027, evaluará el período cerrado en diciembre.

El escenario más delicado es superar el tope de la categoría K. En ese caso, el contribuyente queda excluido del régimen, debe pasar al Régimen General, tributar IVA y Ganancias por separado y no puede reingresar por tres años. Estos son los topes anuales vigentes:

Categoría A: $ 12.009.410,45

Categoría B: $ 17.595.182,74

Categoría C: $ 24.670.494,31

Categoría D: $ 30.628.651,43

Categoría E: $ 36.028.231,33

Categoría F: $ 45.151.659,41

Categoría G: $ 53.995.798,87

Categoría H: $ 81.924.660,37

Categoría I: $ 91.699.761,90

Categoría J: $ 105.012.519,20

Categoría K: $ 126.610.838,75

Otros límites que también provocan la exclusión

La facturación no es el único parámetro que controla ARCA. También queda fuera del régimen quien vende algún producto a un precio unitario mayor a $ 716.840,77. Lo mismo ocurre si se superan los máximos de la categoría K en superficie afectada, que es de 200 m², o en consumo eléctrico, que es de 20.000 kW anuales. El límite de alquileres anuales es de $ 8.378.658,45.