La baja del monotributo puede pedirse en cualquier momento, pero conviene hacerlo apenas se decide dejar el régimen. Mientras el trámite no se hace, las cuotas siguen corriendo y se acumula deuda.

Según explica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en su guía oficial, el trámite es gratuito y se hace online, desde el portal de Monotributo, con CUIT y clave fiscal. Solo pueden hacerlo quienes ya estén inscriptos en el régimen.

Quien no lo solicita no queda librado de la obligación: a los 10 meses de deuda, ARCA lo da de baja automáticamente. Por eso importa entender qué mes queda pago, cuándo se hace efectiva la baja y qué se pierde con ella.

¿Cuándo hay que pedir la baja del monotributo para no generar deuda?

Para no generar deuda, el mes en el que se pide la baja debe quedar pago. La baja se hace efectiva desde el mes siguiente, y a partir de ahí ya no hay que abonar el monotributo.

Hay un efecto que conviene tener presente: quienes hacían aportes de jubilación y obra social a través del monotributo dejan de hacerlos cuando la baja se hace efectiva. Por eso, antes de tramitarla conviene resolver cómo se va a mantener la cobertura de salud y los aportes.

La baja del monotributo se tramita desde el portal de ARCA, con CUIT y clave fiscal.

Motivos de baja del monotributo: cese, renuncia, exclusión y baja de oficio

Al hacer el trámite hay que elegir entre tres motivos. El cese de actividades corresponde a quien ya no va a desarrollar actividades como monotributista. La renuncia es para quien va a superar los parámetros del régimen o elige pasar al Régimen General. La exclusión aplica a quien superó esos parámetros o fue excluido por ARCA.

Existe además la baja de oficio, que no se elige en el formulario: la aplica el organismo cuando hay falta de pago de 10 períodos consecutivos.

Cómo dar de baja el monotributo en ARCA paso a paso

El proceso completo se hace desde la web de ARCA, en ocho pasos:

Ingresar con CUIT y clave fiscal. Buscar el servicio “Monotributo”. Si no está habilitado, presionar “Agregar”. Elegir “Modificación y baja” en el menú de la izquierda. Buscar la tarjeta “Darse de baja del monotributo” y presionar “Dar de baja”. Indicar el mes y año de la baja, elegir el motivo y presionar “Continuar”. Aceptar la alerta que informa que el sistema redirige al Registro Único Tributario. Verificar los impuestos dados de baja y presionar “Confirmar”. Descargar la constancia de baja.

¿Se puede volver al monotributo después de la baja? Los plazos según el motivo

La posibilidad de reingresar depende del motivo. Quien dio de baja por cese de actividad puede volver a inscribirse si retoma la tarea. En la baja automática se puede reingresar, siempre que se regularice la deuda de esos 10 meses.

Los motivos de baja determinan si se puede volver al régimen y cuándo. (Fuente: Freepik/ARCA).

Con la renuncia y la exclusión, el reingreso queda bloqueado por 3 años calendario completos. En el caso de la exclusión, además, hay que inscribirse en el Régimen General (IVA, Ganancias y autónomos) y comunicar la exclusión dentro de los 15 días hábiles siguientes.