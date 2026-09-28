El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró en septiembre una caída del 5,9% respecto a agosto. De esta forma, el guarismo igualó su nivel más bajo en lo que va de la gestión de Javier Milei, un piso que ya se había registrado previamente en septiembre de 2025 y en julio de 2026.

Según el relevamiento de la Escuela de Gobierno de la casa de estudios, el índice acumula un retroceso del 21,4% desde el cierre de 2025. No obstante, el informe detalló que el tramo más pronunciado del deterioro se concentró entre enero y mayo. Desde entonces, la serie logró estabilizarse en torno a los 2 puntos con variaciones mensuales moderadas.

La retracción del indicador coincide con una semana adversa en el plano económico y de los mercados, marcada por la difusión del informe del INDEC que ubicó la caída de la actividad en 1,4% interanual durante julio (-2,9% mensual desestacionalizado) y confirmó una pobreza del 32,3% en el primer semestre.

Qué pasó con los principales componentes del índice

El ICG se construye a partir de cinco componentes y todos empeoraron en septiembre. El retroceso general estuvo traccionado principalmente por el declive en la Preocupación por el interés general, componente que descendió 12,3% y quedó en 1,50 puntos.

A la par, la evaluación global de la gestión cedió un 9,3% (1,60 puntos), la eficiencia cayó un 3,5% (1,94 puntos) y la capacidad para resolver problemas achicó un 4% (2,20 puntos); en contraste, la honestidad se mantuvo como el atributo mejor puntuado con 2,45 unidades, a pesar de haber registrado una merma mensual del 2,9%.

De esta forma, el promedio de la gestión Milei a lo largo de sus primeros 33 meses desciende a 2,34 puntos, su registro más bajo hasta el momento dentro de esa comparación. Para el mismo tramo, los promedios de Macri y Fernández habían sido de 2,47 y 1,86 puntos, respectivamente.

Fuerte caída de la confianza en el Gobierno: bajó 5,9% en septiembre y alcanzó el valor más bajo en la era Milei. FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

La mirada por segmentos

El desglose por género del índice mostró una caída generalizada en septiembre, pero con un impacto dispar. Entre los hombres, el indicador descendió un 3% mensual para ubicarse en 2,19 puntos, mientras que entre las mujeres sufrió un desplome del 9,2%, situándose en 1,62 puntos. Esta dinámica amplió la brecha entre ambos segmentos hasta alcanzar una diferencia de 0,57 puntos.

Al analizar los datos por edades, el segmento de 18 a 29 años se mantuvo como el de mayor respaldo con 2,30 puntos, a pesar de registrar la mayor contracción mensual del período, con una baja del 17,9%. Sobre este punto, Di Tella aclaró que este grupo cuenta con menor cantidad de casos en la muestra y, por ende, menor precisión estadística.

Por su parte, los mayores de 50 años anotaron un ICG de 2,01 puntos, en tanto que la franja etaria intermedia de 30 a 49 años se ubicó en el nivel más bajo con 1,84 unidades.

Al desagregar por zonas geográficas, los residentes del interior del país se mantuvieron al frente con el registro más elevado, al marcar 2,06 puntos, a pesar de una contracción mensual del 8,4%.

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires descendió a 1,84 puntos (-4,2%) y el conurbano bonaerense (GBA) se posicionó como la región con menor puntaje con 1,72 unidades, con un leve repunte del 0,2%.

Finalmente, el relevamiento expuso que el optimismo sobre el futuro de la economía actúa como el principal motor del respaldo oficial. Entre quienes anticipan una mejora de la situación económica dentro de un año, el Índice de Confianza en el Gobierno alcanzó 4,03 puntos.

En contraste, el indicador se reduce a 2,40 puntos entre los encuestados que esperan un escenario sin cambios, y se desploma hasta los 0,38 puntos entre aquellos que proyectan un empeoramiento en el mediano plazo.