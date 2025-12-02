En esta noticia Continuidad de rumbo

El Gobierno oficializó este martes el cambio en el Ministerio de Seguridad con la publicación de los decretos que formalizan la salida de Patricia Bullrich y la llegada de Alejandra Susana Monteoliva al frente de la cartera.

El Decreto 851/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, aceptó la renuncia de Bullrich y designó a Monteoliva como nueva ministra de Seguridad.

Simultáneamente, el Decreto 850/2025 aceptó la dimisión de Monteoliva al cargo que anteriormente ocupaba como secretaria de Seguridad Nacional y nombró en su reemplazo al doctor Martín Alejandro Ferlauto. Ambos decretos se publicaron en el Boletín Oficial, concretando una transición que la propia Bullrich había anticipado días antes en sus redes sociales.

La salida de Bullrich del gabinete responde a su próxima asunción como senadora nacional por La Libertad Avanza, cargo que ocupará a partir del 10 de diciembre.

En su carta de renuncia dirigida al presidente Milei, la funcionaria escribió que presenta su dimisión con efectividad desde el 1 de diciembre de 2025. La exministra agradeció al mandatario por la confianza depositada durante su gestión y recordó que hace dos años Milei le encomendó conducir la seguridad nacional con el mandato de cuidar a los argentinos, cuidar a quienes los cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles.

Bullrich ya había ocupado el cargo de ministra de Seguridad durante las presidencias de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, y su segunda gestión bajo el gobierno libertario la consolidó como una figura clave del gabinete de Milei.

En su carta de despedida, la funcionaria saliente anticipó que desde el Senado continuará defendiendo los valores y reformas impulsados por el gobierno actual, destacando su compromiso con instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad.

Continuidad de rumbo

La designación de Monteoliva representa una continuidad en la política de seguridad implementada hasta ahora. El comunicado oficial subrayó que ambas designaciones implican una continuación del rumbo establecido durante la gestión de Bullrich.

La Oficina del Presidente calificó a la nueva ministra como una pieza fundamental de la doctrina que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales.

Monteoliva, magíster y hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional, agradeció públicamente a Bullrich por la confianza depositada en ella. La flamante ministra reconoció que la forma de trabajo de su predecesora estableció un estándar y un rumbo al que denominó “la doctrina Bullrich”.

Bullrich, la ministra-candidata ¿asumirá?

Por su parte, Bullrich felicitó a Monteoliva destacando su recorrido, profesionalismo y entrega, cualidades que según la ex ministra permitirán a su sucesora profundizar el camino iniciado en materia de seguridad.

En paralelo, está próximo a oficializarse el reemplazo de Luis Petri en el Ministerio de Defensa por el teniente general Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército. Presti se convertirá en el primer militar en ocupar ese cargo desde el retorno de la democracia en 1983. Petri, quien asumirá una banca en Diputados, expresó su confianza en la gestión que encabezará su sucesor, aunque tiene previsto concretar algunos compromisos antes de dejar formalmente su cargo.