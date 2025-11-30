En esta noticia Bullrich juró como senadora y le marcó la cancha a Villarruel

La senadora electa Patricia Bullrich presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad a través de una publicación en redes sociales, donde difundió la carta formal que le envió al presidente Javier Milei.

“Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país. pic.twitter.com/hxsSPL7STb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2025

En la carta, fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025, recuerda que recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”.

Bullrich confirmó que desde su rol como senadora continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

La funcionaria deseó “el mayor de los éxitos” a la futura ministra, Alejandra Monteoliva, a quien describió como alguien “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”, destacando su “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar la política de seguridad.

La carta formal de renuncia de Bullrich se conoce poco más de una semana después de que el Gobierno confirmara a Alejandra Monteoliva, como nueva ministra de Seguridad.

Además, se decidió que el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, reemplazará a Luis Petri en Defensa, todo un hito ya que será el primer militar en ocupar esa cartera desde el regreso de la democracia en 1983.

Bullrich juró como senadora y le marcó la cancha a Villarruel

En un nuevo capítulo de una larga historia de cruces, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la flamante senadora Patricia Bullrich protagonizaron un nuevo momento de tensión, esta vez en su primer encuentro cara a cara como miembros de la Cámara Alta, durante la jura de los nuevos integrantes de la Cámara Alta.

El cortocircuito tuvo lugar cuando Bullrich pidió tomar la palabra durante el acto oficial, algo que la titular del Senado le negó y ocasionó que, finalizada la jura, Bullrich se acercara a expresar su reclamo de manera airada, aunque sin éxito.