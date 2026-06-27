El reposteo de Milei a Bullrich que expuso un giro en su respaldo a Adorni

En esta noticia Uno por uno, los momentos en que Milei respaldó públicamente a Adorni

“Ha sido un verdadero honor. Fin”. Con esa frase, el jefe de gabinete Manuel Adorni marcó el cierre de su gestión en el gobierno de Javier Milei tras varios meses de turbulencia al quedar en la mira de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Los cuestionamientos comenzaron en marzo a partir del viaje oficial que Adorni realizó a Nueva York junto a Milei. La presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva despertó críticas y generó investigaciones sobre su actividad. Fue entonces cuando se lo empezó a indagar por un viaje a Punta del Este. Luego, el foco se puso en el patrimonio del funcionario público.

Mientras avanzaba la búsqueda de respuestas en el plano judicial, el mandatario expresó en varias ocasiones su confianza en quien también era su vocero presidencial. Sin embargo, cada nuevo episodio incrementó la presión sobre el funcionario hasta desencadenar su dimisión.

Uno por uno, los momentos en que Milei respaldó públicamente a Adorni

Antes de que la situación llegara a un punto de no retorno con un inminente pedido de interpelación y moción de censura en el Congreso, el presidente Javier Milei buscó respaldar a su jefe de gabinete.

19 de marzo de 2026 — Tucumán: la primera ratificación pública

El caso Adorni había explotado días antes al revelarse que la esposa del entonces vocero, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial a Estados Unidos, y que ambos habían vacacionado en Punta del Este en vuelo privado.

El 19 de marzo se confirmó, además, que tenían una casa no declarada en el country Indio Cua. Ese mismo día, Milei permitió que Adorni publicara una foto de ambos con un mensaje irónico que funcionó como señal de apoyo: una imagen conjunta en la que el propio jefe de Gabinete escribió “el Presidente junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”. Luego, juntos viajaron a Tucumán, donde Milei denunció una “carnicería mediática” contra el Gobierno.

El caso Adorni explotó al revelarse que la esposa del entonces vocero, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial a Estados Unidos.

2 de abril de 2026 - Abrazo efusivo y señal de apoyo

En el acto oficial por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de las Malvinas, Javier Milei se mostró públicamente con Adorni. En señal de respaldo, lo abrazó efusivamente delante de las cámaras y se convirtió en una de las imágenes más comentadas del evento.

29 de abril de 2026 - “Chorros, corruptos son ustedes”

Las preguntas sobre Adorni generan malestar en el presidente. Al acompañarlo durante su informe de gestión en Diputados, Milei les respondió con dureza a los periodistas que lo interrogaron sobre las denuncias en contra del jefe de gabinete.

“Chorros, corruptos son ustedes”, fue la respuesta tajante que dio el mandatario y se retiró. Adorni dijo en el recinto que todas sus declaraciones de bienes habían sido presentadas, “sin ocultación alguna”.

6 de mayo de 2026 — Desde Los Ángeles: el clímax del respaldo

Conectado desde Los Ángeles, Milei salió al cruce de las críticas que la senadora Patricia Bullrich había lanzado públicamente pidiendo que Adorni presentara de manera urgente su declaración jurada. En la entrevista para LN+, el Presidente fue aún más contundente: afirmó que Adorni es “una persona honesta”, que sus números estaban “en orden” y enfatizó: “¡Ni en pedo se va!”.

En esa misma emisión, también cuestionó duramente al contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia que Adorni le había pagado u$s 245.000 en efectivo y sin factura, y minimizó las obras realizadas en la casa del country. Respecto de los periodistas que cuestionaban a su funcionario, Milei les dijo: “Si ustedes se sintieron tocados como grupo corporativo por algo que dijo Manuel que es verdad, lo siento, pero no voy a estar ejecutando gente honesta porque es injusto”.

Además, añadió: “Si tuviera los dedos sucios, nadie se queda con los dedos sucios dentro de mi Gobierno.”

Mayo de 2026 — Defensa del principio de inocencia y ataques al periodismo

En declaraciones posteriores durante ese mismo mes, Milei amplió sus argumentos. El jefe de Estado defendió el principio de presunción de inocencia y criticó al periodismo por actuar “de fiscales y jueces” al emitir condenas anticipadas. El presidente insistía en que las acusaciones eran parte de una operación destinada a dañar a su gobierno, y rechazaba que el escándalo pudiera afectar electoralmente a La Libertad Avanza de cara a 2027.

10 de junio de 2026 — “Quedó claro que no mintió”

Luego de que Adorni brindara una entrevista en LN+ en la que reconoció haber omitido declarar aproximadamente u$s 500.000 invertidos en bitcoin, Milei salió a respaldarlo a través de sus redes sociales. El mandatario replicó un mensaje del cineasta y colaborador oficialista Santiago Oría, quien sostuvo que las explicaciones del funcionario habían despejado las dudas. La frase “Quedó claro que no mintió” se convirtió en el eje del respaldo presidencial.

26 de junio de 2026 — La defensa que anticipó la caída: “Lo eyecto de una patada”

En el marco de su visita a España, donde recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, Milei fue consultado por El Observador sobre la situación judicial de su jefe de Gabinete. El Presidente mantuvo su respaldo, aunque por primera vez introdujo una condición: “Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema”. Y agregó que “a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”.

Sin embargo, también mencionó por primera vez la posibilidad de un alejamiento: “Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, advirtió, aunque aclaró: “Yo creo en su honestidad.” Calificó además como “absolutamente plausible” la explicación de Adorni sobre el origen de su patrimonio.

En ese mismo diálogo, Milei recurrió a la ironía para minimizar el caso: “El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública”, deslizando que se trataba de una práctica extendida en el país. Señaló que no se dejaría “llevar por los denunciadores seriales” y descartó que el escándalo pudiera afectar la imagen de su gobierno de cara a 2027. Sin embargo, ya la suerte estaba echada. Adorni renunció pocas horas después en una extensa carta, en la que reiteró que no cometió “ningún acto de corrupción”.