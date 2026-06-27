Milei eligió amplificar el mensaje de Patricia Bullrich que aludió a Adorni sin mencionarlo por su nombre.

En esta noticia La renuncia de Adorni tras meses de acusaciones

A las pocas después de conocerse la renuncia de Manuel Adorni, Javier Milei realizó un reposteo en las redes que no pasó desapercibido: retuiteó un mensaje de Patricia Bullrich en su cuenta de X.

“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, escribió Bullrich, que no mencionó a Adorni por su nombre, aunque el contexto del alejamiento del ahora exjefe de Gabinete llevó a que el mensaje fuera interpretado en el ámbito político como una referencia clara a su salida del Gobierno.

Milei eligió amplificar ese mensaje con su firma digital. Con ese simple gesto —un reposteo sin palabras propias—, el Presidente habló más de lo que cualquier declaración hubiera podido decir.

El mandatario se corrió así de su postura de los últimos meses de un respaldo cerrado a su ahora ex jefe de Gabinete. Milei siempre alegó que no iba a soltarle la mano a alguien que consideraba honesto y cargó cañones contra los medios, a los que acusó de fogonear su salida.

Además, eligió una declaración de Bullrich, quien hacía varias semanas venía cuestionado públicamente las explicaciones de Adorni sobre el incremento de su patrimonio. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética”, había señalado la ex ministra de Seguridad.

El posteo de Bullrich. Captura de X

El reposteo puede leerse como una validación pública de la postura que durante meses fue minoritaria dentro del Gabinete.

La renuncia de Adorni tras meses de acusaciones

Manuel Adorni finalmente presentó su renuncia como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, en medio de sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que entró a la función pública, por el cual es investigado.

Milei con Patricia Bullrich y Manuel Adorni.

En marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de un aumento ilícito de su patrimonio.

La situación judicial fue escalando sin freno. Adorni enfrentó pedidos de interpelación en ambas cámaras del Congreso y la posibilidad de ser convocado a indagatoria se tornó cada vez más concreta.

Con su renuncia, Adorni se convierte en el tercer jefe de Gabinete que deja el cargo en la gestión de Javier Milei, después de Nicolás Posse y Guillermo Francos. El Cronista