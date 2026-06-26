La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva suba a los jubilados y pensionados. El aumento estará ligado a la inflación de mayo y será de 2,1%.

De cuánto es el aumento para jubilados y pensionados

El INDEC informó que la inflación de mayo fue de 2,1%, por lo que la suba será equivalente y la jubilación mínima pasará a ser de $ 411.787,67.

Se le debe sumar el bono de $ 70.000, por lo que nadie percibirá un haber menor a $ 481.787,67. Por su parte, el haber más alto escalará hasta los $ 2.770.941.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 399.430,13 (el haber de $ 329.430,13 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 358.251,36 con el extra incluido.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 481.787,67, con bono incluido.

Cuándo cobran los jubilados en julio

ANSES informó que liquidará los haberes de julio de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo