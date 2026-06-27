La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó un mensaje de apoyo a Manuel Adorni en su cuenta de X, apenas se conoció la renuncia del jefe de Gabinete este sábado, en el que agradeció su gestión y acompañó la decisión “con respeto”.

El posteo llegó pocos minutos después de que Adorni difundiera su propia carta de renuncia, a través de la misma red social. “Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo”, escribió Karina Milei al inicio de su mensaje.

La hermana del Presidente destacó el compromiso del ahora exfuncionario con el espacio libertario. “Por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, agregó en el mismo párrafo.

“ Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros ”, sostuvo, en una de las frases centrales de su texto.

El mensaje de Karina Milei en X

La funcionaria hizo referencia al contexto que rodeó la salida de Adorni, marcado por denuncias judiciales y presiones parlamentarias. “Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses”, señaló.

A continuación, Karina Milei expresó su postura frente a la decisión del exjefe de Gabinete. “ Acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo ”, escribió.

El mensaje cerró con una valoración sobre el paso de Adorni por la gestión libertaria. “Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”, concluyó la secretaria general de la Presidencia.

NA

El texto se publicó como respuesta directa al tuit de Adorni, en el que el propio funcionario había agradecido la confianza del Presidente. “Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor”, escribió Adorni, y cerró su mensaje con una sola palabra: “Fin”.

La carta completa de renuncia, difundida horas antes, incluía referencias a los ataques mediáticos que, según Adorni, afectaron también a su esposa, sus hijos y su entorno cercano. El exfuncionario negó además los señalamientos en su contra: “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción”, afirmó en ese texto.

Según pudo reconstruir El Cronista, fue Karina Milei quien encabezó las reuniones para definir la salida de Adorni y su reemplazo, mientras el Presidente se encontraba de viaje en España.

La secretaria general se reunió la noche del viernes con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para delinear la transición.

La decisión de relevar a Adorni contó, además, con un acuerdo entre Karina Milei y Santiago Caputo, asesor presidencial con quien la funcionaria había transitado etapas de tensión interna en los últimos meses. Ambos coincidieron en los nombres para encarar el recambio en el Gabinete.

Adorni dejó el cargo en medio de la posibilidad de ser llamado a indagatoria por una causa de enriquecimiento ilícito y ante una moción de censura que el Congreso ya no podía seguir postergando.

La salida se dio después de seis meses de resistencia dentro del Gobierno, que incluyeron el respaldo presencial de Milei y todo el Gabinete durante el primer informe de gestión de Adorni ante el Congreso.