Milei seguirá el debut de la Selección desde Olivos: el peso de la polémica con Adorni en sus planes
En medio de fuertes tensiones políticas internas provocadas por el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, el Presidente mantendrá un perfil austero y no piensa en sumarse al torneo global. Los próximos pasos en su hoja de ruta local e internacional
A cuánto está el dólar blue hoy martes 16 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.