El presidente Javier Milei este mediodía encabezó una reunión de Gabinete para mostrar unidad interna y retomar la iniciativa política, después de semanas teñidas por turbulencias entorno a las denuncias patrimoniales y el escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación que involucran a sus funcionarios. El encuentro, que duró más de dos horas, se dio luego de que el jefe de Estado recibiera a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que constituyó el primer viaje oficial al exterior del recientemente asumido mandatario. La agenda bilateral comenzó a las 10 y se centró en la coordinación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad. La convocatoria posterior fue programada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se quedó en frente del encuentro luego de que el mandatario se haga presente para la foto. En Casa Rosada precisaron que la visita de Milei iba a ser breve para saludar a los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), por sus respectivos cumpleaños. Los ministros dieron asistencia completa, también con con Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteolvia (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), y el canciller Pablo Quirno. Del encuentro también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la senadora Patricia Bullrich; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Fuentes de la Casa Rosada precisaron que el Presidente dio una introducción del contexto político para después subrayar que, a partir de ahora, todos los planteos de las carteras deben canalizarse primero por Adorni, como la “puerta para llegar a Milei”. Este empoderamiento configura otra muestra más del respaldo absoluto que Milei le otorgó al jefe de Gabinete, desde la escalada conflictiva. El gesto le sigue a la ratificación que le dio tras a reunión privada en Olivos la semana pasada, y nuevamente al día siguiente en el acto de Malvinas. Desde su entorno decidieron evitar volver a exponer a Adorni en los medios, quien canceló la conferencia de prensa prevista para el miércoles antes de Semana Santa, mientras esperan que la declaración jurada que vence el 31 de mayo despeje eventualmente las dudas. “De su tema no va a hablar porque está eso en manos de sus abogados y contadores”, dicen desde su entorno. Las causas que lo involucran, además de la adquisición de inmuebles no declarados, también apuntan al viaje en Jet Privado a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandío y el viaje oficial a Nueva York con su esposa. La última reunión de Gabinete había sido el 24 de febrero, el debut ministerial 2026 que tenía como contexto a un Gobierno empoderado por las victorias legislativas del período de sesiones extraordinarias. En esta oportunidad, el panorama está plagado por ruidos internos por la creciente polémica que involucra a los miembros del Gabinete. Además de las repercusiones que coparon la agenda del último mes por el avance de las causas judiciales que cuestionan el patrimonio del jefe de Gabinete, este fin de semana se sumó el escándalo de los créditos hipotecarios del BNA, entidad comandada por Dario Wasserman, luego de que trascendiera un numeroso número de funcionarios y legisladores que pidieron préstamos de altas sumas de dinero en el último tiempo. Entre los identificados figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con una deuda inicial de $373 millones desde febrero de 2025; Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367 millones desde agosto de 2025; y Pedro Inchauspe, actual director del Banco Central, con $510 millones desde diciembre de ese año. “Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, defendió el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista que dio con LN+ este domingo. El tema cobró color dentro de la cúpula luego de que, inmediatamente después de que se dé a conocer la lista de quienes tomaron los créditos, la ministra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccessi, quien había accedido a uno de $420 millones, uno de los montos más elevados de toda la nómina. La decisión generó tensión en las áreas que no siguieron el precedente. Desde el sector indicaron que la desvinculación respondió más a una pérdida de confianza por no haber sido comunicada al respeto y no por la toma del crédito en sí, una versión que contradice el descargo del propio Massaccesi, quien públicamente en su cuenta de X salió a aclarar su situación crediticia y calificó a la decisión de su salida como “intempestiva”. El ministro Caputo, por otra parte, negó que acceder a esas líneas de financiamiento fuera incompatibles con la función pública y relató que Pettovello lo llamó para aclararle que no tuvo nada que ver con la salida de Massaccesi. “De hecho, me dijo ‘tengo otros funcionarios que tienen crédito’”, contó el funcionario. Caputo sostuvo que en el caso de los préstamos “no hay nada ilegal ni inmoral” y, en la misma línea, el secretario de Finanzas Pablo Quirno defendió la operatoria del banco y señaló que las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen los requisitos, y que el Banco Nación no presta dinero de los contribuyentes. La nómina también incluye a Juan Pablo Carreira (alias, Juan Doe), responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, entre muchos otros beneficiarios vinculados. Esta mañana, el juez federal Daniel Rafecas abrió la primera causa penal por los créditos del BNA. La causa fue presentada por los diputados opositores Esteban Paulón y Mónica Frade, de Provincias Unidas, quienes además son los que iniciaron otros expedientes contra Adorni por enriquecimiento ilícito.