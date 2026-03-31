El frente judicial que acecha a Manuel Adorni por su patrimonio sumó más capítulos este martes, luego del intento de pasar página con el Fallo YPF y la ratificación interna después de la reunión de la Mesa Política. Producto de las últimas repercusiones, al cierre de esta nota en la Casa Rosada no confirmaron la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, pensada para este miércoles. “Está 100% firme”, insistió ayer uno de los miembros de la mesa chica, al término del cónclave. Horas después, en el Patio de Palmeras, Adorni brilló por su ausencia en el festejo del Regimiento de Granaderos por el cumpleaños de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sus redes también se llamaron al silencio. En el medio, una nota periodística de La Nación relevó que Adorni formalizó la compra del departamento de Caballito, registrado por U$s 230.000 a nombre del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, ante el Registro de la Propiedad de Inmueble. El informe detalló que este fue adquirido gracias a un préstamo de u$s 200.000 que le hicieron las propias vendedoras del inmueble, dos mujeres de 64 y 72 años llamadas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que le dijeron a la prensa que no conocían al funcionario. Este martes, el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tomó cargo de la investigación durante la licencia del juez Ariel Lijo, citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien participó tanto de esta operación de compra como también la de la casa de Indio Cua en Exaltación de la Cruz, a nombre de la mujer del funcionario. La denuncia por enriquecimiento ilícito que fue impulsada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein por la casa en el country esta mañana fue ampliada también al departamento en Caballito, en base a los últimos trascendidos. Esta vez con los diputados Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano acompañando la presentación del legislador socialista. Uno de los temas bajo investigación es si el departamento en el que vivían antes en Parque Chacabuco había sido vendido antes o después de adquirir estos inmuebles, ya que la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción está desactualizada, según dijo Adorni en la última conferencia. Adorni dio a entender que las dudas sobre su situación patrimonial iban a dilucidarse para el próximo vencimiento de la declaración jurada correspondiente al período 2025, que será a fines de mayo. Pero antes, Adorni deberá afrontar el informe de gestión en la Cámara de Diputados, para el cual los legisladores presentaron 4.800 preguntas, número récord en relación a las consultas realizadas durante la gestión de Guillermo Francos. La práctica, que tiene rango constitucional, no solamente implica responder por escrito sino presentarse en el recinto. El Presidente anticipó en redes que, ante un hecho inédito, estará presente durante la sesión para respaldar a Adorni. El jefe de Gabinete debutará respondiendo preguntas sobre sus propias causas, que acumula además la investigación sobre el vuelo en jet privado a Punta del Este, el cual también es tramitado por el juzgado de Ariel Lijo, y tiene como delito investigado presuntas Dávidas por parte del periodista Marcelo Grandío. Como contó El Cronista, en este último caso en funcionario aseveró en la última conferencia de prensa que el pasaje se lo había pagado con su dinero. Días después, en Comodoro Py el piloto del avión privado declaró lo contrario. Este medio pudo saber de fuentes del Gobierno que en realidad le habría devuelto el monto por transferencia, en “negro”. Con el avance de las causas y las preguntas que se multiplican a medida que pasan las horas, queda por confirmar si la conferencia de mañana sigue en pie. La idea de su equipo era exponerlo con más frecuencia frente a la prensa acreditada, según habían decidido la semana pasada. Para aquella primera conferencia fue asesorado durante días entre su equipo de Comunicación y el del asesor Santiago Caputo.