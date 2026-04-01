En medio de la escalada por las causas que cuestionan el patrimonio de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos esta mañana para “repasar la agenda legislativa” y “delinear la segunda etapa del Gobierno”. El encuentro fue programado a partir de las 10 de la mañana y duró más de dos horas, luego de que Adorni cancelara la conferencia de prensa pensada para este miércoles con los acreditados en la Casa Rosada. La Presidencia difundió un comunicado sobre la reunión, pero no hubo foto. En el mensaje difundido por fuentes oficiales, Milei volvió a ratificar al exvocero como un funcionario firme en la gestión, luego de que el avance judicial diera a conocer más información sobre la adquisición de inmuebles. Además, el Gobierno comunicó que el jefe de Gabinete retomará la ronda de reuniones con ministros, tal como hizo la semana pasada. Estas tendrán como objetivo “analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027″. Con esa afirmación, el Gobierno da a entender que el funcionario se mantendrá en su cargo como ministro coordinador hasta el final del mandato de Milei. Las próximas reuniones en agenda comenzarán la semana que viene, después de Semana Santa. El 6 de abril a las 15 se reunirá con los equipos del ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva; el 7 de abril a las 14 con el de Salud, comandado por Mario Lugones; y el 8 de abril a las 10 con Defensa, bajo la conducción de Carlos Presti. Adorni ya había comenzado a reunirse con los titulares de las carteras para delinear la agenda la semana pasada, cuando mantuvo encuentros también con la senadora Patricia Bullrich; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el de Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; y la de Capital Humano, Sandra Pettovello. Además, este martes el funcionario encabezó otra reunión de la Mesa Política junto con la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; y los demás integrantes de la cúpula negociadora del Gobierno. La semana que viene se cumplirá un mes de que comenzó la polémica por el viaje a Nueva York con la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, como su acompañante en el avión presidencial. A partir de eso, se abrieron causas por el viaje en avión privado a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandio y la adquisición de inmuebles no declarados en Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. El ministro aseguró que las dudas sobre su patrimonio se verán aclaradas en la declaración jurada que presentará a fines de mayo, cuando se venza la del período 2025. En tanto, desde las Casa Rosada creen que si la Justicia no lo declara culpable, no ven razón para correrlo. Algunas fuentes cercanas a la estrategia de imagen sostienen que la repercusión mediática por Adorni no daña la imagen del Presidente Milei, aunque sí la del ministro, mientras que apuestan a que el tiempo deje naufragar la coyuntura. “Perdimos un candidato pero esto lo convierte en el Marcos Peña de Milei“, comparó una fuente libertaria en diálogo con El Cronista, en referencia a que ahora se convirtió en un fusil para redirigir las balas de la oposición. En esencia, ven preferible que se hable de Adorni y no de $LIBRA. ”Lo vuelve en el mejor empleado, ahora depende 100% de Karina", analizaban en ese sentido. El Presidente también anunció que irá a respaldar a Adorni al Congreso, cuando el 29 de abril de su primer informe de gestión frente a la Cámara de Diputados. Como contó este medio, se remitieron -en récord- 4.800 preguntas, muchas de las cuales anticipan que van en línea con las causas patrimoniales. Desde el Gobierno deberán responder todas las preguntas por escrito, pero también Adorni deberá afrontar el recinto de la Cámara, donde se encuentran presentes los que originaron los expedientes en la justicia, como el caso de Esteban Paulón y Mónica Fein, diputados de Provincias Unidas.