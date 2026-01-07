En el marco de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su intervención en Venezuela, el presidente Javier Milei ratificó este martes su alineamiento geopolítico con la gestión de Donald Trump y su nación.

Sin embargo, hizo una distinción clave sobre las relaciones comerciales con China: “Yo no voy a romper lazos comerciales con China”, aseveró el mandatario.

La declaración se suma a la línea que Milei mantiene desde su campaña electoral, cuando prometió mantener vínculos comerciales con el gigante asiático pese a sus críticas ideológicas al régimen comunista.

La aclaración cobra relevancia en un contexto donde China es uno de los principales socios comerciales de Argentina .

En diálogo con en el canal de streaming Neura, el Presidente explicó que su postura responde a una separación entre dos dimensiones de la política exterior. “Siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial”, diferenció.

Para evitar lo que llamó “lecturas perversas”, Milei argumentó que su alineación con Washington no implica romper vínculos económicos con Beijing . “De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”, señaló.

Además, El mandatario recordó que su alineación con Estados Unidos no fue una decisión posterior a su asunción. “Nosotros hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos, fue parte de nuestra plataforma electoral”, enfatizó.

Para Milei, actualmente Trump está liderando un reordenamiento geopolítico, en el que cree que “hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros”.

El nuevo orden mundial, según Milei

Tras el operativo militar estadunidense que llevó a la detención de Nicolás Maduro en Caracas por presunto “narcoterrorismo”, Milei enmarcó esta situación como parte de un cambio de paradigma global.

“Trump está rediseñando el orden mundial y se dejó de pensar en términos de globalización para pensarse en términos de geopolítica”, aseveró en este sentido.

Según Milei, parte de ese reordenamiento consiste en “terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua y otro que va a ser superado en las elecciones, sin lugar a dudas”.

Javier Milei en el Encuentro de Lideres El Cronista 2025 Celeste Alonso

Las declaraciones se produjeron luego de que Milei respaldara la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Ahora, el mandatario argentino volvió a defender la intervención al caracterizar al régimen venezolano como “un narcoestado terrorista, que exportó el terrorismo”.

“Ha financiado a políticos, ha financiado a periodistas, medios de comunicación, empresarios”, detalló Milei sobre las operaciones del régimen chavista. También recordó los presuntos vínculos de Caracas con Irán, Hezbollah y el apoyo logístico brindado a Hamas.

Por otro lado, Milei se refirió a las críticas sobre el presunto interés estadounidense en el petróleo venezolano. “Todos estos que están tan preocupados por el petróleo de Venezuela, no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba”, apuntó.

El discurso de Davos y la agenda de reformas

La entrevista se produjo días antes de que Milei viaje a Suiza, donde pronunciará un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. Al respecto, el presidente adelantó que su exposición se centrará en que “el diseño de las políticas públicas debe estar guiado por el respeto de los valores éticos y morales de una sociedad y no por el utilitarismo político”.

En materia de política interna, el mandatario confirmó que la agenda de reformas continúa avanzando. “Prometí cinco reformas en la campaña, ya las metí todas, terminan las Extraordinarias y están todas adentro ”, aseguró.

Además, el presidente anunció que el 1° de marzo arrancará con el Consejo de Mayo y adelantó: “No vamos a parar con las reformas”.

Entre las leyes ya aprobadas, Milei destacó el Presupuesto 2026 con déficit cero y la Ley de Inocencia Fiscal, que considera “histórica” porque restituyó a los argentinos “el principio de presunción de inocencia” frente al fisco.