En esta noticia Reacción de los No Alineados: qué dijeron sobre la incursión en Venezuela

Un día después que se convocara el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la Organización de Estados Americanos se convocó en Washington para abordar la situación de tensión en el continente. En ese ámbito, los gobiernos aliados de Donald Trump volvieron a respaldar la incursión de Washington y apuntar contra las denuncias por violaciones de los DD.HH. en ese país.

Al momento de tomar la palabra, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, sumó a esta ola de reclamos la liberación inmediata del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, y pidió que se garantice su pronto y sano retorno al país, al denunciar detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

No obstante, su reclamo por una nueva intervención en territorio bolivariano no quedó allí. “ No existe margen para nuevas experiencias dictatoriales ”, enfatizó el representante de la Argentina desde su banca.

Durante la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, Cherniak sostuvo también que la Argentina fue “enfática” al exigir que estas situaciones “deban terminar”, y advirtió que la diplomacia del silencio es inaceptable frente a lo que definió como violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El representante argentino afirmó que mientras en el plano regional e internacional se denunciaban prácticas equiparables al terrorismo de Estado y a crímenes de lesa humanidad, el silencio del organismo hemisférico puso en duda el propósito mismo de la OEA, generando un impacto negativo en las sociedades del continente.

En ese marco, instó a que el organismo actúe de manera inmediata y avance en una acción común que permita enfrentar fenómenos como el narcoterrorismo y, al mismo tiempo, garantice democracia, libertad y respeto por los derechos humanos en Venezuela, como condición para una paz regional duradera.

Cherniak planteó además que, a partir de las lecciones aprendidas por la subestimación de la diplomacia preventiva, la OEA debe evaluar su rol como facilitador de un proceso de transición democrática en el país caribeño.

OEA

En ese sentido, reclamó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insista en una visita in situ para verificar la situación de los presos políticos, tal como fue solicitado oportunamente por la Argentina.

Finalmente, ratificó que el Gobierno argentino continuará comprometido con la recuperación de la libertad y la democracia plena en Venezuela y remarcó que no existe margen para nuevas experiencias dictatoriales en el continente.

Durante la sesión y a solicitud de la Misión Permanente de Perú, se realizó “un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro”, tal como se consignó luego en las redes sociales de la organización. La demanda fue para ”honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso de la Organización con la dignidad humana y los derechos humanos".

Reacción de los No Alineados: qué dijeron sobre la incursión en Venezuela

Desde la vereda opuesta, el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) protestó contra el ataque estadounidense contra Venezuela argumentando que constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, según un comunicado de prensa emitido hoy por el gobierno de Uganda.

AME1774. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/01/2026.- Ciudadanos venezolanos celebran durante una manifestación este sábado, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). Estados Unidos capturó en la madrugada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque a Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó el operativo como "brillante". EFE/ Carlos Ortega Fuente: EFE Carlos Ortega

El comunicado afirmó que el ataque constituye un “acto de guerra” contra Venezuela que socava la paz regional e internacional y amenaza el derecho a la vida del pueblo venezolano. Y exigió el cese inmediato de todas las hostilidades contra Venezuela, así como el pleno respeto a su soberanía, integridad territorial, independencia política y derecho inalienable a la autodeterminación.

El MNOAL, organización de 121 miembros, que preside la delegación ugandesa hasta 2027, dio a conocer su posición en el marco de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela celebrada el lunes en Nueva York. Añadió que Estados Unidos debe rendir cuentas por lo que describió como actos de agresión en curso.