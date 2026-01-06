Como lo demuestra su incursión en Venezuela, Estados Unidos está cada vez más pendiente de lo que pasa en su continente. El suministro de petróleo es un asunto crítico para la mayor economía del mundo.

Aunque Trump habla de grandes planes para la explotación de petróleo en Venezuela, un organismo técnico del gobierno estadounidense apunta en otra dirección. Destaca a tres países que harán posible que la producción petrolera mundial crezca durante este año: Argentina, Brasil y Guyana.

Archivo | Elaboración propia

“Pronosticamos que la producción de petróleo crudo subirá alrededor de 800.000 barriles diarios en 2026, con abastecimiento de Brasil, Guyana y Argentina como responsables de 400.000 barriles”, dice un trabajo de la US Energy Information Administration (IEA), considerado un referente ineludible para entender el futuro de la energía.

La mitad del crecimiento de la producción de petróleo provendrá del triángulo Argentina- Brasil-Guyana. “Desde 2023, el crecimiento está siendo impulsado por los países fuera de la OPEC (la organización de estados petroleros)”, dice el trabajo.

“Antes de 2021, la producción petrolera argentina venía generalmente cayendo. Sin embargo, la producción creció debido al desarrollo del shale en la formación Vaca Muerta . Vaca Muerta es una de las pocas fuentes de petróleo no convencional, utilizando métodos de fractura hidráulica, produciendo significativos volúmenes por fuera de los Estados Unidos”, describe la EIA sobre Argentina

El crecimiento de Vaca Muerta ayudó a Argentina a ser el cuarto productor de petróleo sudamericano, detrás de Brasil, Venezuela y Guyana.

Sin embargo, con el declino en Venezuela, Argentina podría pasar rápidamente a tener la medalla de bronce. Sería un récord impensado para la industria local, pero no el único.

“La producción de petróleo promedió los 670.000 barriles de crudo por día en 2024, y se espera que haya crecido a 740.000 barriles en 2025 , con Vaca Muerta generando el 62% de ese total entre enero y octubre de 2025″, describen.

El continuo crecimiento de Vaca Muerta hace que la EIA espere que la producción de petróleo pegue otro salto y llegue a 810.000 barriles en 2026.

En ese caso, también sería otro mojón que encaminaría a Argentina como un gigante energético ineludible en el mapa mundial.

“Estimamos que el crecimiento de la producción de crudo en Argentina, Brasil y Guyana representó un 28% del crecimiento global en 2025″, precisaron.

“La producción global rebotó en 2025, con un crecimiento de 2,2 millones de barriles, de los cuáles 1,7 millones provinieron de los países que no son de la OPEC.

Eso también pudo haber generado una caída en el precio del barril del alrededor del 17%.

En 2024, los países que están fuera de la OPEC incrementaron su producción de petróleo en 1,1 millones de barriles. Sin embargo, recortes en la producción coordinados por la OPEC hicieron que la cayera en 200.000 barriles.

Brasil está con niveles de producción de entre 3,8 millones y 4 millones de barriles, mientras que para Guyana se esperan 750.000 barriles. ExxonMobil, con socios como Hess y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) son los que están expandiendo la producción.

Guyana está camino a llegar a los 900.000 barriles, con fuertes exportaciones a Asia.