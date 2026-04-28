El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, cuestionó la “creciente judicialización” del debate político en la Argentina y advirtió que esa dinámica “no contribuye a generar estabilidad”. Además, sostuvo que la mejor manera de fortalecer la institucionalidad consiste en respetar la Constitución Nacional “a rajatabla”. Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en ExpoEFI, un encuentro enfocado en economía, finanzas e inversiones, donde expuso bajo el título “Argentina a largo plazo”. Allí también afirmó que una emisión monetaria sin respaldo resulta inconstitucional. Durante su exposición, Rosatti señaló que muchos debates públicos no se resuelven dentro del sistema político y terminan trasladándose a los tribunales. “Los debates en la Argentina no se clausuran en el circuito político, siempre buscan la judicialización y dentro del sistema judicial buscan llegar a la cima de la pirámide, es decir: a la palabra de la Corte”, afirmó. Según planteó, ese proceso demora decisiones clave y genera incertidumbre. En ese sentido, sostuvo que no contribuye “a generar estabilidad o, por lo menos, dilata temporalmente mucho el punto de partida para llevar adelante un programa, una política, un sistema de transformación de la economía o de la macroeconomía”. Rosatti añadió que esa tendencia forma parte de una cultura política marcada por la discusión permanente. “Dentro de la sociología argentina, dentro de nuestras costumbres, está muy internalizado esto de cuestionar siempre todo”, expresó. El titular del máximo tribunal también vinculó la seguridad jurídica con el clima de negocios y las decisiones de inversión. Indicó que “a veces una inversión puede concretarse o dificultarse o frustrarse por una norma local, a lo mejor, por una norma provincial, medioambiental, por una tasa municipal”, y remarcó que la seguridad jurídica depende de que exista acuerdo cuando se modifican las reglas de juego. En esa línea, sostuvo que los jueces no deben reemplazar al Poder Legislativo. “Los jueces no son legisladores, interpretan”, afirmó, y agregó que “el juez no puede inventar. El juez tiene que aplicar”. Para Rosatti, las transformaciones normativas deben discutirse en el Congreso. “El eje hay que trasladarlo siempre en la innovación hacia el parlamento. Ahí deben discutirse las reglas. Eso es lo relevante”, remarcó. El magistrado también se refirió al cumplimiento de las decisiones judiciales y sostuvo que los fallos de la Corte Suprema deberían cerrar las controversias jurídicas. “Por lo menos con la decisión de la Corte” debería terminar “la discusión jurídica”, señaló. Sin embargo, advirtió que en ocasiones los expedientes regresan al máximo tribunal por decisiones posteriores de instancias inferiores. En ese marco, destacó que recientes reformas legislativas contemplaron esa situación y recordó que “la decisión de la Corte debe tener acatamiento obligatorio, como lo ha dicho la jurisprudencia muchas veces, salvo que haya elementos fácticos o argumentos nuevos para cuestionarla”. Uno de los pasajes más enfáticos de la exposición estuvo centrado en la política monetaria. Rosatti citó el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que encomienda al Congreso defender el valor de la moneda. Aclaró que no planteó un regreso a la convertibilidad, pero sí reclamó “una relación razonable, prudente entre la base monetaria y las reservas. Entre la base monetaria y la fortaleza de la economía”. En el tramo final de su discurso, Rosatti insistió en que la institucionalidad argentina debe asentarse en el respeto irrestricto de la Carta Magna. “Es muy sano entonces que no se emita incontroladamente, pero no por cuestiones económicas solamente, sino por una cuestión institucional”, sostuvo. Y concluyó: “La Constitución está arriba de todos nosotros, de los jueces, del presidente, de los empresarios. Entonces, creo que la mejor manera de fortalecer la institucionalidad es siempre volver a la Constitución y a aplicar y respetar a rajatabla el texto de la Constitución Argentina”.