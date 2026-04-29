Laboratorios Richmond adquirió el 32,5% de Medicine S.A., una empresa farmacéutica paraguaya que tiene en aquel país la representación exclusiva de la firma argentina. Lo hizo a través de su sociedad controlada Compañía Inversora Latinoamericana S.A. (Cilsa) que funciona como parte de la estructura inversora del laboratorio en sus operaciones internacionales. De tal modo, la empresa presidida por Marcelo Figueiras se convirtió en su controlante tras expandir hasta más del 87% su participación en la empresa (tenía el 55 por ciento). En la actualidad, Laboratorios Richmond cuenta con dos plantas de producción farmacéutica y una tercera planta biotecnológica, en el Parque Industrial de Pilar (provincia de Buenos Aires). Esta última se inició en plena pandemia ante la necesidad de acelerar el acceso a vacunas contra el Covid, tras un desembolso de u$s 100 millones. Hasta el año pasado, la empresa también contaba con una planta en Colombia que terminó vendiendo a la firma Laboratorios Raven Colombia para reducir costos operativos y eliminar gastos fijos en aquel país. La decisión implicó un ajuste en su estrategia regional. En ese sentido, hoy el foco de la firma es reorientar su negocio a la comercialización y distribución de productos fabricados en la Argentina, tanto para el mercado interno como externo. Según su último balance, la compañía viene de mostrar una mejora en su negocio principal. Durante 2025, sus ventas crecieron 4,9% y alcanzaron los $126.726 millones, mientras que el resultado operativo aumentó un 49% a nivel interanual, hasta los $29.676 millones. Esa mejora también se reflejó en los márgenes: el Ebitda pasó a representar el 34% de las ventas, siete puntos más que el año anterior. Sin embargo, registró una ganancia neta de poco más de $ 3000 millones, afectada por una fuerte pérdida financiera de $24.711 millones. El principal impacto -argumentó la firma- provino del desfasaje entre la desaceleración de la inflación y la depreciación del tipo de cambio.