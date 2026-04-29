En un Congreso recalentado por la presencia del presidente Javier Milei y todo su gabinete, el jefe de Gabinete expuso su informe de Gestión en la Cámara de Diputados. Allí, se detallan por primera vez de manera sistemática los viajes oficiales del presidente Javier Milei y su gabinete, tanto dentro del país como en el exterior, con costos, destinos y comitivas incluidas. Manuel Adorni habló durante más de 1 hora y media frente a los diputados, en el tramo que corresponde a su exposición. Allí el presidente Milei se trenzó con el Frente de Izquierda e increpó a la prensa acreditada al grito de “chorros” y “corruptos”. En el informe donde se agrupan casi dos mil respuestas, destaca un apartado importante dedicado a los viajes de la comitiva presidencial. Allí se consigna información que hasta el momento se brindaba por pedidos de acceso a la información y en casos puntuales y otras giras cuyo costo se desconocía. La información, que surge de las respuestas a las preguntas N° 1997 y 1589, aclara que la identificación de las comitivas se rige por el Decreto 713/16 y que todos los traslados internacionales del mandatario fueron en carácter de visita oficial o de Estado. También señala que el Estado no registra viajes personales de funcionarios. En el frente internacional, el informe enumera 13 viajes entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con destinos en Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, Noruega, Brasil, Suiza, Chile, España y Hungría. Convenientemente, dejan fuera todos los viajes realizados desde diciembre del 2023 hasta septiembre del 2025. Entre los hitos se destacan la participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el Foro Económico Mundial en Davos, reuniones con inversores en Los Ángeles, encuentros con Donald Trump en Washington y actividades en el marco de la CPAC y el America Business Forum. Los costos detallados para esos viajes ascienden a $437.756.995,51 en los tramos con montos informados. El viaje más costoso fue el de Nueva York, con $115,7 millones, seguido por el recorrido que incluyó Miami, Palm Beach, Nueva York y Bolivia, con $72,8 millones, y la participación en Davos, con $73,1 millones. Otros viajes, como el de Hungría, no registraron erogaciones de alojamiento por haberse realizado con invitación oficial del país anfitrión. Las comitivas internacionales vuelven a mostrar un núcleo duro del Gobierno. Karina Milei aparece en la mayoría de los viajes, junto a Luis Caputo, Pablo Quirno y, en algunos casos, Patricia Bullrich, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili. El informe también menciona la participación de otros funcionarios según la agenda específica de cada gira. Finalmente, el informe incluye referencias puntuales a viajes específicos vinculados a la agenda internacional, como la participación en Argentina Week en Nueva York y otros eventos, y aclara que en algunos casos las rendiciones de gastos aún se encontraban en proceso al momento de la respuesta. En ese contexto, el Gobierno sostiene que los traslados se realizaron en el marco de misiones oficiales debidamente autorizadas y con objetivos institucionales definidos. Es el mismo viaje donde Adorni fue acompañado por su esposa y desató la polémica que aún hoy lo atormenta. En el plano local, el informe del jefe de Gabinete contabiliza además 40 viajes de cabotaje del Presidente y su comitiva entre diciembre de 2023 y enero de 2026, con un costo total de $113.137.935,92. En este número están incluidos traslados a distintos puntos del país, desde Bahía Blanca por las inundaciones hasta Ushuaia, Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza, Chaco y Santiago del Estero, entre otros. Los movimientos incluyen actividades oficiales, actos patrios, visitas institucionales, participación en foros económicos y recorridas por zonas afectadas por emergencias. En esos viajes internos se repiten nombres clave del gabinete. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aparece como una de las funcionarias más presentes en las comitivas. También figuran el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Petri, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y Luis Caputo; el vocero Manuel Adorni; y otros funcionarios como Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Pablo Quirno y Lisandro Catalán. El detalle incluye eventos puntuales como la visita a la Antártida, el paso por Expoagro en San Nicolás, el acto del 25 de Mayo en Córdoba, el Día de la Bandera en Rosario, la vigilia del 9 de Julio en Tucumán y encuentros con empresarios en distintos foros económicos. También se registran viajes vinculados a crisis específicas, como incendios o inundaciones, y actividades productivas en Vaca Muerta o la Bolsa de Comercio de Rosario.