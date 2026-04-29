El ingreso de productos importados, una inflación moderada y un consumidor más selectivo abrieron una nueva etapa para las empresas de consumo masivo. Con ventas todavía lejos de otros períodos, las compañías reconocen que volvió la competencia por precios, promociones, innovación y espacio en góndola. En el marco de la Expo EFI, coincidieron el empresario Ricky Sarkany; Federico Sala, fundador de El Club de la Milanesa; Pablo Panizza, CEO de Cervecería y Maltería Quilmes; y Romina Fernández, directora General de Consumo Masivo en Newsan. Con algunas matices según cada rubro, señalaron que la agenda empresaria dejó de estar centrada únicamente en la inflación y volvió a enfocarse en cómo vender más. “Hay que volver a la ofensiva”, resumió Panizza. El ejecutivo explicó que, después de varios años marcados por la urgencia macroeconómica, hoy el desafío pasa por crear demanda, ganar competitividad y entender con mayor velocidad qué busca el consumidor. Según señaló, la compañía trabaja sobre tendencias que ya muestran crecimiento en otros mercados y empiezan a expandirse en la Argentina. Entre ellas mencionó bebidas sin alcohol, productos premium y opciones asociadas a hábitos más saludables. También remarcó que los consumidores alternan conductas. En algunos momentos priorizan cuidar el bolsillo y en otros buscan darse un gusto, salir o acceder a marcas internacionales. “Hay que estar en ambos mundos”, explicó. En ese marco, adelantó que la empresa analiza nuevas inversiones para ampliar la capacidad de desalcoholización, una categoría que viene creciendo dentro de la industria cervecera. Por su parte, Fernández señaló que hoy se ve una góndola diferente a la de los últimos años. Más surtido, más promociones y una mayor presencia de importados en varias categorías forman parte del nuevo escenario. “Hoy el 50% de lo que se vende es en promoción”, afirmó la ejecutiva. Según explicó, el consumidor compara mucho más que antes. La directiva agregó que el comprador dejó atrás la lógica de stockearse para ganarle a la inflación y pasó a priorizar compras más racionales. “Quiere comprar bien”, sintetizó. Aun con consumo deprimido, Fernández señaló que aparecen oportunidades en canales específicos. Mencionó al e-commerce, que crece con fuerza, a los comercios de cercanía y a segmentos premium, donde todavía existe disposición a pagar más por determinadas marcas. Sarkany se refirió al nuevo contexto, y recordó que la compañía invirtió u$s 5 millones en una fábrica durante el Gobierno anterior y que hoy compite en un mercado más abierto. “Como empresario estoy acostumbrado a adaptarme rápidamente. En esos movimientos aparecen oportunidades”, remarcó. También señaló que hoy muchas familias no pueden comprar todo lo que quisieran y deben resignar consumos. Sala destacó que este nuevo escenario permitió acelerar inversiones. La cadena avanza con una planta que multiplicará por diez su capacidad productiva. El empresario también destacó la incorporación de Lionel Messi como socio y aseguró que el objetivo de largo plazo es llevar la milanesa al mundo como lo hicieron la pizza o la hamburguesa con sus países de origen.