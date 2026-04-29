El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará en el Congreso su primer informe de gestión signado por las presuntas causas de corrupción que se le endilgan. En este sentido, el funcionario llegó sonriente al Palacio Legislativo, con un fuerte operativo policial y espera la llegada de su jefe político para empezar su alocución. Según pudo atestiguar El Cronista, el jefe de Gabinete ingresó a la Cámara de Diputados por Avenida Rivadavia. Su llegada estuvo marcada por una peculiaridad, el auto oficial tomó la calle Combate de los Pozos y para llegar al Congreso manejó en contramano por Avenida Rivadavia. No solo la estación de la Línea A está interrumpida, sino que se colocaron vallas en el medio para evitar el contacto de los medios televisivos y radiales con los funcionarios que usen ese ingreso. Desde Diputados informaron que Gendarmería realizaría un operativo de seguridad que vallaría o restringiría el acceso a Avenida Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Avenida Callao, Rivadavia y Ayacucho y Combate de los Pozos y Alsina. El jefe de Gabinete llegó sonriente al Palacio Legislativo a las 8.45 de la mañana y se dirigió al despacho del jefe de la Cámara, Martín Menem. Desde allí esperarán al resto del Gabinete cuya llegada está prevista para las 9.45. Unos minutos después de la llegada del jefe de Gabinete, funcionarios de su cartera arribaron cargados de bolsos dónde estarían las carpetas con los informes de gestión. Los accesos al Congreso se terminarán de cerrar antes de las 10 de la mañana, se espera que a las 10.20 el presidente Javier Milei llegue a la Cámara de Diputados para apoyar a su ministro. Fuentes del oficialismo confirmaron a El Cronista, que lo ven “fuerte” al jefe de Gabinete y aseguraron que esto es lo que “tenía que hacer”. “Es una situación que tenían que enfrentar”, afirmaron desde dentro de una cartera a El Cronista. El informe de Gestión ingresó a las 8 de la mañana y Adorni debería responder más de 3 mil preguntas enviadas por los legisladores. Desde el oficialismo esperan que el jefe de Gabinete hable durante una hora y media y después sea el turno de los diputados. Tanto el oficialismo como la oposición espera que el resultado sea un show sobre las propiedades no declaradas del jefe de Gabinete y sus presuntas causas de corrupción. Desde la oposición temen que Adorni encuentre una excusa para levantarse e irse antes de que los peronistas tengan chances de interpelarlo. Esto mismo ya tiene un precedente, el propio Guillermo Francos se levantó y se fue el año pasado durante su informe de gestión. De todas maneras, será la primera vez que un jefe de Gabinete sea acompañado por un presidente y todo su Gabinete para dar la cara ante el Congreso de la Nación. En el plano judicial, una de las denuncias que tomó estado público apunta a presuntas inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete, en particular por la posible omisión de propiedades en sus declaraciones juradas. La presentación fue radicada en tribunales y se encuentra bajo análisis preliminar, sin que hasta el momento se hayan dispuesto imputaciones formales. Otro de los expedientes mencionados en el ámbito político y judicial está vinculado a operaciones inmobiliarias bajo sospecha, donde se cuestionan los valores declarados y la trazabilidad de algunos bienes. Al igual que en el caso anterior, se trata de actuaciones en etapa inicial. A su vez, también se presentó una denuncia que lo menciona en relación con presuntas maniobras que habrían involucrado a jubiladas, en el marco de asesoramientos financieros o intermediaciones cuestionadas. Este expediente generó repercusión mediática, pero por ahora no registra avances significativos ni resoluciones judiciales que determinen responsabilidades. En este contexto, cerca del gobierno de Javier Milei sostienen que las presentaciones forman parte de una ofensiva política, mientras que desde el ámbito judicial los casos se mantienen en una fase incipiente. La evolución de estas denuncias será clave para determinar si escalan o quedan archivadas.