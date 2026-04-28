El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debutará este miércoles para brindar el informe de gestión ante la Cámara de Diputados a partir de las 10.30, respaldado por el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei, los miembros del Gabinete y una tropa libertaria. Del otro lado, la oposición delineó su propia estrategia para asegurarse de que el funcionario no escape a preguntas. Desde el Gobierno saben que la idea es interrogar al ministro sobre las causas judiciales que involucran su crecimiento patrimonial y se anticiparon a que el acto político, amparado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, se convertirá en un show. El informe en cuestión, que contesta alrededor de 2000 preguntas de las 4.800 enviadas, fue enviado anoche. De todas ellas, se detectaron más de 60 relacionadas a las propiedades y los viajes del ministro, pero ninguna fue respondida en el informe y serán abordadas directo en el recinto. Adorni se preparó con su círculo de confianza para afrontar este escenario con tres cartas bajo la manga: no responder preguntas que considere “personales”, tirar el carpetazo que sea necesario sobre el oponente y, en el peor de los casos, retirarse, como lo hizo su antecesor Guillermo Francos cuando se ofendió con una senadora. De la famosa frase del titular de la Cámara, Martín Menem, “traigan pochoclos”, se desprendió una contra-reacción de la oposición para intentar cumplir con el objetivo de exponerlo a dar explicaciones, con cautela. Según delineó el jefe de bloque del peronismo, Germán Martínez, junto con sus pares de la oposición “dialoguista” como la Coalición Cívica y Unidos, la estrategia es dosificar las preguntas sobre Adorni con preguntas de gestión y organizarse entre bloques para no repetirlas. El Cronista anticipó cómo va a ser la metodología que acordaron Adorni y Menem para la jornada. Primero habrá una exposición inicial del ministro, que tendrá una hora para hablar. Se espera que en ese tiempo haga un “discurso institucional” que haga “foco en logros económicos y en estabilidad macro y en reformas hechas y pendientes”. Después, se estableció que cada bloque político tendrá mínimo cinco minutos de intervención, sumando tiempo adicional de acuerdo con su representación numérica en el cuerpo legislativo.En total, estiman que la sesión durará seis horas. Adorni tendrá 20 minutos para responder por tanda. Primero lo harán nueve bloques menores (que durará 50 minutos), después se abre paso a la segmentación por bloques más grandes: Innovación Federal tendrá 11 minutos, Unidos (Provincias Unidas, Encuentro Federal) tendrá 20 minutos; Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID) tendrá otros 20 minutos; se procederá a las respuestas del jefe de Gabinete y, por último, Unión por la Patria tendrá 68 minutos. Tras la respuesta final de Adorni, el bloque de La Libertad Avanza cerrará la jornada. El miedo principal de la oposición es que Adorni encuentre una justificación para irse antes de que llegue a preguntar UP, algo que pasó ya varias veces durante los informes que brindó Francos, por distintas razones. En una oportunidad, en Diputados, los propios diputados de UP se fueron por las protestas en las afueras del Palacio. Otra vez, en el Senado, el ministro se retiró cuando Cristina López, senadora fueguina, lo llamó “mentiroso” y él lo consideró una falta de respeto. Para apoyar al funcionario, el Presidente y los ministros lo estarán observando desde los palcos, en un hecho inédito. De hecho, el fuerte despliegue de Seguridad -reforzado por el contexto internacional- comenzará a las 9.45 y hasta las 10.45, aproximadamente, cuando todos se terminen de acomodar. Según pudo confirmar El Cronista, todas las posibles bajas que amagaron fueron resueltas para que estén todos presentes: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Capital Humano, Sandra Pettovello; el de Economía, Luis Caputo; el de Interior, Diego Santilli; y el de Defensa, Carlos Presti. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, asistirá por un tiempo, pero no se quedará hasta el final, como está previsto para el resto de los funcionarios, ya que deberá partir rumbo a Bolivia para el lanzamiento de su propia versión de “Reportá la Burocracia”, el programa que el funcionario impulsa para identificar y eliminar las trabas estatales. Su vuelo fue corrido a las 14 para poder dar el presente al principio de la sesión informativa. En tanto, en el Senado la jefe de bloque Patricia Bullrich corrió la agenda que estaba planeada desde las 11 hasta las 16.30 en la Cámara alta para que también puedan ir a reforzar los senadores. Luego, procederán a dictaminar los acuerdos con los holdouts para pagar la deuda del default del 2001 y empezar a debatir la ley de Salud Mental. Para todo el resto de los casos, se prevé que se queden hasta el final, a menos que la agenda no lo permita. Milei dejó un precedente fuerte cuando asistió a la sesión de la jura de los diputados: estuvo las cuatro horas de sesión. El masivo apoyo a Adorni no se queda solamente en los ministros ya que se espera que también asistan secretarios y otros funcionarios, sumado a la presencia de la militancia: fuentes al tanto de la organización aseguraron a este medio que es probable que haya una movida similar a la apertura de sesiones, para copar los palcos. Uno de los que movilizó gente fue el diputado y armador bonaerense, Sebastián Pareja, quien promete llevar a diputados, senadores y concejales de la Provincia de Buenos Aires. Se estima que habrán alrededor de 200 invitados en los palcos y el Gobierno ocupará el central, en el primer piso.