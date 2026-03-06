El presidente Javier Milei designó hoy a Sebastián Amerio como Procurador del Tesoro de la Nación, el Jefe del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional y máxima autoridad encargada de la defensa jurídica del Estado. Según se informó oficialmente, el objetivo es el de “fortalecer el volumen político y jurídico del organismo en una etapa clave para la defensa legal de esta administración”. Amerio ocupó hasta esta semana la Secretaría de Justicia, es decir, fue el virtual viceministro del área durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona. Desde ese lugar impulsó reformas estructurales, entre ellas la implementación del sistema acusatorio en el 65% del territorio nacional en solo dos años. (En desarrollo)