El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llegó por primera vez este miércoles a la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un primer movimiento de gestión luego de que el presidente Javier Milei lo nombrara hoy como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Según agregaron fuentes oficiales, la ceremonia de jura está programada para este jueves al mediodía. Del encuentro también participó brevemente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el flamante secretario de Justicia, Santiago Viola. Los cuatro se retiraron juntos de la Casa Rosada cerca de las 16.30. “Hoy recibí al doctor Juan Bautista Mahiques, flamante Ministro de Justicia de la Nación, con quien compartimos detalles de la nueva etapa que comienza”, compartió Adorni al finalizar el encuentro. “Los pliegos hay que empezar a trabajarlos ayer”, definieron fuentes al tanto de los movimientos en la cartera de Justicia. En este sentido, desde el oficialismo destacan que el primer desafío de Mahiques va a ser negociar con los gobernadores los candidatos para ocupar las míúltiples vacantes que hay en la Justicia Federal y Nacional. Se trata de candidaturas que pueden aprobarse con mayoría simple en el Senado. No está en los planes del Gobierno priorizar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia ni el Procurador General, pese a que en el Senado La Libertad Avanza está cerca de los dos tercios. Luego de haber intentado cubrir a los supremos faltantes y fracasar, como sucedió el año pasado bajo la estrategia del asesor presidencial, Santiago Caputo, Milei decidió no insistir con ese debate. Fuentes señalaron a El Cronista que no se volverá a tocar el tema hasta una eventual reelección del Presidente. El propio Milei había sido explícito al respecto, al ser consultado sobre el envío de los pliegos: “En los que necesito mayorías calificadas, no. En los otros sí, porque no me implica tener que negociar con gente que no negocio ni cómo se saluda”, dijo en una entrevista televisiva después del discurso de apertura de sesiones. La decisión que esperaba a Milei, tras retener a Cúneo Libarona en su cargo desde octubre, finalmente se tomó en una reunión en la Quinta de Olivos con Adorni, Cúneo Libarona y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a las 9.30 de esta mañana. Según pudo reconstruir El Cronista, el cónclave decisivo de hoy estaba en agenda desde hace una semana, luego de que, hace cuatro meses, la hermana de Milei tomara la decisión de orquestar su desembarco en la cartera. En un mismo movimiento, Karina también desplazó a Sebastián Amerio, el secretario de Justicia que respondía a Santiago Caputo, para reemplazarlo con un hombre su riñón, Santiago Viola. El funcionario es apoderado nacional del partido y habitué del despacho de Eduardo “Lule” Menem en Balcarce 50. De hecho, estuvieron juntos y sonrientes en uno de los palcos principales del recinto en Diputados durante la Asamblea Legislativa del domingo. Amerio estaba en medio de una reunión en el Consejo de la Magistratura cuando se publicó el anuncio del cambiazo en Justicia, y tuvo que irse en la mitad de su alocución. La primera versión que circuló al respecto es que ni él ni el asesor presidencial estaban al tanto de la maniobra, ya que desde el Gobierno aseguran que solo Karina, los primos Menem y Adorni estaban al tanto. Por otro lado, fuentes del área aseguraron que en realidad Amerio había sido notificado anoche, pero pensaba que el anuncio se iba a dar después del Consejo. Su paradero todavía no es seguro: “Se define hoy o mañana, hay opciones”, dijeron desde el Gobierno. El exfuncionario estuvo también pasilleando a la par de Viola y Mahiques por Casa Rosada este miércoles, a la espera de una definición. Su rol es central para Santiago Caputo, quien por primera vez sufre que Karina lo corra a un lado de un raviol de la gestión que tuvo bajo su ala desde el inicio. “Ese fue su error, ir a por todo apenas llegó. Se hubiese quedado con dos carteras, las manejaba bien y después expandía. Karina empezó con Lule armando listas”, analizaron fuentes libertarias en diálogo con El Cronista. Para el equipo del asesor, lo importante era que el secretario de Justicia no sea Viola, a quien salieron a atacar desde el clan digital en redes sociales apenas se dio a conocer la noticia, ya que es un lugar clave de control en el ministerio. Desde el karnismo critican que, cuando se decidió que el lugar del segundo sea de Caputo, la idea era que acordara con Cúneo Libarona y no que lo “pase por arriba”. Las críticas con el diseño de la estrategia judicial datan del comienzo, pero el punto de inflexión fue el escándalo sin precedentes por el intento de meter a dos jueces de la Corte: Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, designados por decreto y luego rechazados por el Senado. “¿Para qué querés dos jueces de la Corte, si Trump metió dos e igual le sacaron el fallo en contra de los aranceles? El punto está en los de primera instancia“, aseguraron operadores en diálogo con este medio. En ese sentido, cerca de la secretaria general destacan que el diálogo con los gobernadores se había complicado para armar las candidaturas judiciales, ya que iban a dos puntas. “Pedían por un lado y por el otro. Ahora es Karina, es una sola persona con la caja de herramientas. Los gobernadores van a mirar de otra manera al sector de Karina”, destacaron en ese sentido. Todavía ninguno se anima a predecir si la influencia de Karina Milei y los Menem avanzará también sobre las arcas de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el ARCA o Salud, las otras áreas que siguen bajo la influencia del asesor todoterreno.