El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien le tomó juramento el presidente Javier Milei esta mañana, ya comenzó a mover sus fichas en la cartera con cambios en organismos clave y por estas horas define un nombramiento que, en pleno estallido por la interna de la cúpula, calmaría las aguas en un despacho de Balcarce 50. La transición ya comenzó a acelerarse en la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-Unesco). “Se revisa todo y va a haber cambios en organismos, cuando estén los nombres se anunciará formalmente”, adelantaron ante El Cronista durante la tarde. También otra área en vistas es el Instituto General de Justicia (IGJ), el área que hasta ahora maneja Daniel Vítolo y que se encarga de llevar adelante la disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “No cambia un ápice la posición del Gobierno sobre el tema”, determinaron desde la Casa Rosada en ese sentido. “Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos porque llego con un equipo. Para la IGJ tenemos dos o tres nombres en carpeta. Todavía no dejaron los cargos, se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política o el ministro y cuando se va, se tienen que ir“, resumió el propio Mahiques en una entrevista televisiva. Pero hay otro rol en la mira: la Procuración del Tesoro, también dependiente de la cartera de Justicia, y donde permanece un foco de conflicto de intereses que limita el poder de acción del actual titular, Santiago Castro Videla, nombrado por recomendación del asesor presidencial Santiago Caputo y un hombre vinculado a Burford Capital. Él estuvo esta tarde en Casa Rosada. El procurador tuvo que excusarse del Juicio YPF por haber sido socio del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde trabajó antes de ser funcionario, y desde donde fue testigo para declarar a favor de Burford durante el litigio. Ese puesto se puso sobre la mesa ante la definición sobre el rol del exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio. “En breve hay novedades”, agitaron desde temprano en la Casa Rosada. El hombre de estrecho vínculo Caputo fue desplazado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, para poner a un hombre de su riñón: Santiago Viola. “Es lógico que el ministro entrante tenga a una persona de su confianza en el cargo que le sigue”, consideraron desde el entorno del asesor, en referencia a que fue el propio Viola, y los primos Menem, quienes le acercaron el nombre de Mahiques a Karina Milei. En ese sentido, las fuentes se mostraron ante todo sorprendidas por la decisión de que Milei optara por el fiscal antes que Guillermo Montenegro, a quien algunos daban por preferido para el cargo. No obstante, desde el entorno de Santiago Caputo no se mostraron en conflicto con la asunción de Mahiques en el lugar de Mariano Cúneo Libarona, pese a que no apostaban a que pase el “filtro” de Milei. El asesor y el flamante ministro se conocen hace tres años y algunos se amparan de que tienen amigos en común y hay “buena relación”. Después de la jura de Mahiques, Viola y Santiago Caputo se reunieron. El hecho no pasó desapercibido luego de que la tropa digital que dirige el asesor en redes sociales saliera a criticar el desplazamiento de Amerio y la llegada de Viola, ya que esa fue la verdadera disputa. Tras el encuentro aseguraron que fueron a "ver en conjunto la mejor forma de avanzar”. Además, el asesor Caputo fue a ver al presidente Milei en la Quinta de Olivos esta mañana, antes de que le tome juramento a Mahiques, donde presuntamente se gestó la posibilidad de que Amerio ocupe el lugar De Castro Videla en la Procuración del Tesoro. Fue a partir de ese momento que se empezó a acelerar el rumor de que el antecesor de Viola podría mantener un rol importante en el Gobierno, pero la Procuración no sería la única opción en la mesa. Ya el miércoles se lo vio a Amerio paseando por Casa Rosada, después de la interrupción intempestiva que dio en plena reunión de comisión en el Consejo de la Magistratura al momento de enterarse del cambiazo. “Se define hoy o mañana, hay opciones”, decían desde el entorno el miércoles. En tanto, desde el Gobierno confirmaron hoy el anticipo de El Cronista sobre la estrategia por los pliegos de la Justicia, el principal desafío que afrontan Mahiques y Viola en la gestión: confirmaron que las candidaturas para la Corte Suprema y el Procurador General, que requieren de dos tercios en el Senado, no serán la prioridad. En cambio, sí hay acuerdo mutuo junto al ala de Caputo en avanzar rápidamente para cubrir las vacantes de los jueces federales y nacionales, que requieren de mayoría simple. Fuentes precisaron a este medio que evalúan reabrir la discusión por el máximo tribunal en una eventual reelección de Milei. “Es importante avanzar con esos pliegos porque hacen al conjunto de la Justicia, estamos avanzando. Los nombres van a ser los mimos porque son las mismas ternas que la administración anterior, el Presidente tiene que elegir”, definieron en esta línea altas fuentes del Ejecutivo.