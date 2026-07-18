Este viernes, 17 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 17 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9990 - El Miedo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 17 de julio

1° 9990 11° 5863 2° 1112 12° 5886 3° 8306 13° 4111 4° 5534 14° 2318 5° 6181 15° 1664 6° 2194 16° 6452 7° 6291 17° 9333 8° 3189 18° 4045 9° 2926 19° 2643 10° 0330 20° 6141

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo indica ansiedad acumulada y alertas de tu mente ante posibles amenazas.

Sugiere enfrentar lo evitado, poner límites sanos y recuperar seguridad y confianza.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.