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Este viernes, 17 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 17 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9990 - El Miedo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 17 de julio

 1°9990 11°5863
 1112  12°5886
 3°8306 13°4111 
 5534  14°2318 
 6181  15°1664 
 6°2194  16°6452
 6291  17°9333 
 3189  18°4045 
 2926  19°2643 
 10°0330 20°6141 

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Soñar con El Miedo indica ansiedad acumulada y alertas de tu mente ante posibles amenazas.

Sugiere enfrentar lo evitado, poner límites sanos y recuperar seguridad y confianza.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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