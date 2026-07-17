El Gobierno convocó a una licitación del Tesoro fuera del calendario para limpiar los vencimientos de deuda que habrá a fin de mes. El ministro Luis Caputo propone canjear el próximo martes una letra dólar linked que vence el 31 de julio por instrumentos que dan cobertura cambiaria y tienen una duration más prolongada.

“La Secretaría de Finanzas, en los términos del artículo 2º del Decreto 846/24, invita a los tenedores de la LELINK con vencimiento 31 de julio de 2026 (D31L6), a participar de una operación de conversión”, anunció este viernes en un comunicado.

Por ella, ofrece dos alternativas. La primera es una letra ajustada a la evolución del dólar con vencimiento el 31 de agosto de 2026. La segunda, en tanto, es un bono dólar linked al 15 de diciembre de 2028, es decir, que vence durante el próximo mandato presidencial.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación con suscripción en especie para el martes 21 de julio:



✅ Dólar Linked



🔁 31/07/26 (D31L6) por 31/08/26 (D31G6).

🔁 31/07/26 (D31L6) por 15/12/28 (TZVD8).



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EN DESARROLLO