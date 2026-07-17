La cotización deldólar este viernes, 17 de julio de 2026 llegó a 3257.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,81%.

En la última semana el Dólar subió 0.35%, mientras que en el último año cayó -14.47%, mostrando una tendencia anual a la baja.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró alta volatilidad con caídas y subas alternadas, incluyendo dos rachas de dos jornadas consecutivas (primero a la baja y luego al alza). El balance es neutro: 5 subas y 5 bajas, sin días estables.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 11.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.28%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia deben pagar 325747.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 651494.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1628735.00 pesos colombianos.