Argentina vs. España: cómo fue su único cruce en un Mundial antes de la final 2026

Hay imágenes que adquieren valor con el paso del tiempo. Una de ellas fue tomada en 2007, durante una sesión solidaria organizada en el Camp Nou, cuando un Lionel Messi de apenas 20 años sostuvo en brazos y bañó a un bebé de seis meses llamado Lamine Yamal. Casi 19 años después, ambos volverán a encontrarse, pero esta vez como rivales en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La producción formó parte del calendario solidario que el diario Sport realizaba junto con la Fundación FC Barcelona y UNICEF. La iniciativa buscaba visibilizar programas destinados a la infancia y reunió a distintos jugadores del plantel con familias elegidas mediante un sorteo organizado en el barrio de Rocafonda, en Mataró, donde vivía la familia de Yamal.

Lamine Yamal y Messi en aquella sesión de fotos.

El azar quiso que el futbolista asignado fuera Messi. La sesión se realizó en uno de los vestuarios del Camp Nou y, según recordó el fotógrafo Joan Monfort, el argentino se mostró muy tímido al principio porque no sabía cómo cargar al bebé. Con el correr de los minutos, y gracias a un patito de goma que ayudó a distender el ambiente, ambos protagonizaron una de las imágenes más emblemáticas del fútbol moderno.

Durante años, las fotos quedaron prácticamente olvidadas. Recién volvieron a circular en la previa de la Eurocopa 2024, cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, las publicó en redes sociales acompañadas por la frase “el comienzo de dos leyendas”. La imagen se viralizó rápidamente en todo el mundo.

El propio Yamal reconoció tiempo después que desconocía la existencia de esas fotografías hasta que su padre se las mostró. También explicó que la familia había preferido mantenerlas en privado para evitar comparaciones con Messi durante sus primeros pasos como futbolista, aunque admitió que ser comparado con el argentino era un orgullo.

La repercusión fue tan grande que el Barcelona también recordó aquel encuentro y destacó cómo el destino cruzó por primera vez los caminos de dos futbolistas llamados a marcar distintas épocas en la historia del club. Para Monfort, autor de la imagen, aquella sesión terminó convirtiéndose en la fotografía más importante de toda su carrera.

Será la primera vez que Messi y Yamal se enfrenten dentro de una cancha. EFE

El reencuentro llegará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será la primera vez que Messi y Yamal se enfrenten dentro de una cancha. De un lado estará el capitán argentino, que buscará cerrar su carrera mundialista con otro título. Del otro, el joven español de 19 años, considerado una de las grandes figuras del fútbol actual y el heredero del dorsal 10 del Barcelona.

La imagen de aquel baño solidario nació como una acción benéfica para un calendario y terminó convirtiéndose en una de las coincidencias más extraordinarias del deporte. Casi dos décadas después, el bebé que alguna vez sostuvo Messi tendrá enfrente a su máximo referente en el partido más importante que ambos podían imaginar.