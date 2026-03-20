La economía creció 4,4% en 2025, informó el Indec. Así, cortó con una racha de dos años consecutivos a la baja y recuperó la caída de 1,7% registrada en el PBI de 2024 y la del 2023 (-1,6%). El aumento respondió a la suba del Consumo privado (7,9%), del Consumo público (0,2%), de las Exportaciones (7,6%) y de la Formación bruta de capital fijo (16,4%). Respecto del año anterior, las importaciones reflejaron un salto del 27%, que en el resultado final del PBI se restan, lo que ayudó a atenuar el resultado del año. De los 17 sectores que releva la medición del PBI, 13 tuvieron un cierre positivo mientras que solo 4 cayeron en el total del año. Los sectores de actividad que mostraron un incremento destacado fueron: Intermediación financiera (24,7%), Explotación de minas y canteras (8,0%) y Hoteles y restaurantes (7,4%). En el sentido contrario, cayeron la Pesca (-15,2%) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1%). El agro registró un crecimiento del 6,2% en el año mientras que la industria manufacturera cerró levemente al alza (0,8%). La construcción, que había cerrado el 2024 con una caída de 17%, en 2025 acumuló una suba de 4,3%. El Consumo privado fue el componente más importante de la demanda, explicando el 70% del PIB, seguido por la Formación bruta de capital fijo (16%), las Exportaciones (15,6%) y el Consumo público (14,9%). El FMI proyectaba un crecimiento de 5,5% para este año. La variación del año la ubicó en la tercera mayor suba de los últimos 11 años. Es que el crecimiento de 2025 se ubicó por debajo del de 2022 (5%), cuando se terminó de consolidar la recuperación post pandemia, y en menos de la mitad de 2021, cuando la apertura después de las restricciones sanitarias llevó a un crecimiento del 10%, tras una caída del 9,9% en 2020. El Indec también publicó los datos para el cuarto trimestre de 2025. En él se observa que la actividad económica creció un 2,1% interanual, y se sobrepuso a la caída del 2,1% de la inversión, vinculado a la desaceleración del crédito respecto de los picos vividos en 2024. El cuarto trimestre marcó además la menor variación en el año, luego de que se registraran subas trimestrales de hasta 6,5%. También el resultado fue ligeramente inferior al del mismo período de 2024 (2,6%). Entre los sectores que empujaron el desempeño el cuatrimestre se destacaron la intermediación financiera (17,2%), el agro (16,1%), la pesca (10%) y explotación de minas y canteras (8,1%). El resto de las ramas tuvieron subas más acotadas, en torno al 2%. En el último tramo del año también cayeron solo cuatro de los 17 sectores relevados. Entre los que cayeron en el cuatrimestre se destacó la industria (-5%), que marcó su peor resultado para el período desde 2023. Comercio mayorista y minorista también marcó un mal cuatrimestre (-2,2%), que no le impidió cerrar el año al alza. Noticia en desarrollo