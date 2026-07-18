Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 17 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 6842 - Zapatillas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 17 de julio

1° 6842 11° 8225 2° 4252 12° 9014 3° 3303 13° 3750 4° 7247 14° 7659 5° 8895 15° 4716 6° 0658 16° 6498 7° 9146 17° 0579 8° 5806 18° 0674 9° 7234 19° 9104 10° 8353 20° 2446

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con las Zapatillas refleja tu manera de avanzar y la comodidad con tus decisiones.

Nuevas indican inicios y seguridad; rotas o perdidas, desgaste, dudas o necesidad de cambio.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.