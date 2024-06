Milei: "En estos seis meses hicimos más por Argentina que en los últimos 100 años"

El presidente Javier Milei dijo este domingo que "en los últimos seis meses hicimos más por la Argentina que en los últimos 100 años, y no vamos a parar hasta que nuestro país sea el más libre del mundo".



En este sentido, el mandatario agregó: "Lo importante de que haya salido la Ley Bases es que es cinco veces más grande que la reforma de Menem, la más grande de la historia argentina, y con el DNU es ocho veces más grande".

Inflación, déficit cero y emisión: qué dijo Milei

"Estamos trabajando para terminar definitivamente con la inflación, que ya la bajamos de 17000% a 50%, y estamos entrando en la segunda fase del programa de estabilización. Además ya logramos el déficit cero, y ahora vamos por la emisión cero", indicó también Milei.



Con respecto a la posibilidad de que el Gobierno modifique el crawling peg de microdevaluaciones diarias del peso frente al dólar, Milei aseguró que "no voy a cambiar la devaluación del 2% mensual".



Milei y el final del cepo cambiario

En esta misma línea, volvió a referirse sobre el levantamiento de las restricciones cambiarias: "No hay fecha para el fin del cepo. Y no podemos dar una fecha porque esto no es una economía dirigista, y porque el proceso de estabilización es un proceso que no violenta los derechos de propiedad".

En diálogo con TN, el jefe de Estado afirmó además que "va haber más motosierra, y a medida en que la economía crezca vamos a devolverle a los argentinos con baja de impuestos".

Milei y la baja de la edad de imputabilidad

Sobre el envío de un proyecto de ley al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, el líder del espacio libertario enfatizó: "Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga. "Si tiene conciencia para cometer un delito de adulto, por qué no va a pagar como adulto".



Milei añadió que "si haces menos rentable el delito, la gente delinque menos. Los delitos en Rosario cayeron 70% luego de que fuimos a dar asistencia. Nosotros estamos comprometidos en dar seguridad, porque la sociedad nos pidió que pusiéramos la calle en orden".

Caso Loan: qué dijo el presidente Javier Milei

Consultado por el caso Loan, el mandatario señaló: "Cuando se nos llamó la Dra. Bullrich fue y brindó asistencia hasta donde la dejaron. Porque no permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso".

Y añadió: "Estamos haciendo un esfuerzo por encontrar a Loan a lo que dé. Pero pensar que el problema es el Gobierno nacional es una mentira".



Javier Milei y Mauricio Macri: cómo está su relación

A su vez, Milei desmintió que existan problemas con Mauricio Macri y su partido: "El PRO ha acompañado sin fisuras para aprobar la Ley Bases. Estoy muy agradecido a varios legisladores de ellos como Ritondo, Santilli, Iglesias y hasta Vidal, con quien tenía mis diferencias".

Asimismo, pronosticó que "vamos camino hacia una fusión del PRO y La Libertad Avanza, y si lo concretamos el año que viene sacaríamos el 57%. Yo no tengo conflictos con Macri, y ambos no tenemos una visión ególatra de las cosas".