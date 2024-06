Crece la distancia entre Argentina y Brasil: por qué Milei no viaja a la cumbre del Mercosur

El presidente Javier Milei tiene decidido, al día de hoy, no viajar a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, prevista para el próximo lunes 8 de julio. De esta manera evitará un encuentro con el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva. Continúa creciendo la tensión entre el gobierno libertario y el principal socio comercial de la Argentina.

La cumbre del Mercosur iba a ser la segunda vez que ambos presidentes compartían un escenario internacional en conjunto. Tanto Lula como Milei participaron de la cumbre del G7 en Italia, donde se esquivaron a propósito.

Si bien en abril Argentina anotó su segundo mes consecutivo de superávit comercial con Brasil por u$s 116 millones de saldo a favor, la relación entre ambos presidentes dista de mejorar.

Cuándo comenzaron los cortocircuitos entre Lula y Milei

La relación del presidente argentino con Lula comenzó mal desde un principio, cuando durante la segunda vuelta electoral en 2023 Javier Milei acusó al presidente de Brasil de ser "corrupto". "No me reuniría con (Luiz) Lula da Silva. Es un corrupto y por eso estuvo preso y es un comunista" , sentenció Milei en ese momento.

Asimismo, Lula se declaró abiertamente en favor de la candidatura de Sergio Massa y le envió al candidato de Unión por la Patria sus asesores de campaña para ayudarlo a ganar las elecciones nacionales.

Además, Milei recibió un fuerte apoyo durante su ascenso a la presidencia de parte del equipo de campaña del expresidente Jair Bolsonaro y trabó una relación de amistad con el hijo de este, Eduardo Bolsonaro, a quien ya lo unían otros vasos comunicantes dentro su equipo de campaña que ya trabajaban a su lado.

Por estos motivos, el libertario le envió primero una invitación a los Bolsonaro a su ceremonia de asunción y en segundo lugar al presidente en funciones del país vecino (Lula) quién declinó la invitación.

Ya en mandato, en abril de 2024, la canciller Diana Mondino le entregó una carta enviada por el presidente argentino a su colega brasileño en la que destacó la centralidad de la relación entre ambos países. Se pensó en un intento de descomprimir la tensión, como parte de un esfuerzo de las líneas diplomáticas. Sin embargo, la misiva nunca obtuvo respuesta.



Otro hecho que encendió las alarmas en las últimas semanas fue el ingreso de prófugos de la justicia brasileña al país a través de la frontera con Foz do Iguaçu (PR), investigados o condenados por los ataques del 8 de enero de 2023 al Congreso Nacional, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto. En total, se elevaron 80 solicitudes de refugio político a la administración liberal que aún restan evaluarse.

"La cuestión debe abordarse de la manera más diplomática posible" , pero "si los muchachos no quieren venir, se quedarán atrapados allí, quedarán atrapados en Argentina. De lo contrario, vengan aquí" , remarcó Da Silva.

Finalmente, esta semana se reavivó el fuego de esta interna presidencial cuando Lula aseguró que Milei "debe pedirle disculpas a Brasil y a él". " No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que disculparse con Brasil y conmigo. Dijo muchas estupideces. Sólo quiero que se disculpe", sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores de ese país al medio local UOL.

El mandatario aseguró que quiere a la Argentina y "es un país muy importante para Brasil". "Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina".

La situación, sin embargo, no quedó allí, ya que Milei retrucó estos dichos y aseguró que "dijo cosas que son ciertas". "Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije, comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?", afirmó el primer mandatario, en una entrevista televisiva.

La negativa a ofrecer una disculpa por parte de Milei ya había sido comunicada el miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que el Presidente "no cometió nada de lo que tenga que arrepentirse". Para Adorni, lo que Lula pretenda "está dentro de sus deseos" .

"Lo respetamos, pero el Presidente no ha cometido nada que lo que tenga que arrepentirse" , insistió.

La Cumbre del Mercosur

"El Puerto de Asunción, con su rica historia cultural, albergará la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, a desarrollarse bajo la Presidencia Pro Tempore paraguaya. Las actividades serán del jueves 4 al lunes 8 de julio, ocasión en que Paraguay entregará a Uruguay la Presidencia Pro Tempore", anunciaron desde el foro latinoamericano dando la bienvenida a la actividad que se encuentra en curso.



La representación de la Argentina en dicho foro regional quedará en manos de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. Milei ya había denostado públicamente la función de la unión aduanera y en 2021 aseguró que si tuviera el poder "sacaría" a la Argentina de dicho pacto comercial.

"El Mercosur es una unión aduanera que favorece a empresarios que no quieren competir y que va en contra de los intereses argentinos", apuntó en ese entonces.