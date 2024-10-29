En esta noticia Cuáles son los mejore y peores municipios para hacer trámites

La simplificación y digitalización incorporadas en los trámites que realizan los ciudadanos y las empresas suele ser un indicador de la modernización del Estado y, por primera vez, un índice analizó su evolución en 16 importantes ciudades de Argentina.

El trabajo fue realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) y su nombre responde al acrónimo que se desprende de “Fomento a la Agilidad de Ciudades e Innovación Local”, es decir, “FÁCIL”.

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“El índice fácil que creamos desde IDESA ofrece una radiografía detallada de la situación actual de los procedimientos administrativos de las localidades evaluadas, y actúa como una guía hacia la mejora en la prestación de los servicios públicos, resaltando casos de éxito y estableciendo un estándar de innovación y liderazgo en la administración pública”, dijo el presidente de IDESA, Jorge Colina.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que “los trámites cumplen la función de conectar a personas y empresas con los servicios y las obligaciones del gobierno, que en el escenario ideal, serían intuitivos, rápidos y transparentes” pero que “sin embargo, esa no es la realidad que se vive en América Latina y el Caribe puesto que los mismos son difíciles, lentos, vulnerables a la corrupción y todavía muchos se gestionan personalmente y en papel”.

En esa región los gobiernos gestionan entre 1.000 y 5.000 trámites diferentes, número que aumenta significativamente en países con altos niveles de descentralización. Cerca del 40 por ciento corresponden a la categoría de registros e identidad. A su vez los datos muestran que a nivel regional el 89% de los mismos se realiza de manera presencial.

En este primer informe se analizaron 16 ciudades de Argentina, y los trámites relevados que integraron la medición fueron: habilitación de negocio; primera licencia de conducir; libre deuda del automotor; y solicitudes de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, uniones convivenciales y nuevo DNI

Virginia Giordano, jefa de Investigaciones del Instituto comentó: “Lo que distingue al índice de otras herramientas de evaluación es su enfoque metodológico, que combina un análisis exhaustivo de los procesos de los trámites relevados y publicados en los sitios web de los diferentes municipios, con una evaluación detallada de la experiencia del ciudadano, la gestión y regulación municipal. Este enfoque proporciona a los municipios una perspectiva integral y multifacética de su funcionamiento, identificando áreas de mejora y oportunidades para reconocer prácticas ejemplares”.

Cuáles son los mejore y peores municipios para hacer trámites

El informe señala que, aunque existen distritos con mejor desempeño que otros, en todos los casos hay “claras oportunidades de mejora”.

Las ciudades estudiadas que obtuvieron puntuación superior al 60% fueron: Ciudad Autónoma de Buenos Aires en primer lugar con 66,1%; luego Córdoba con 63,4%; en tercer lugar, Mendoza con 62,5%; y General Pueyrredón con 61,6%.

En lo que respecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destacan principalmente los trámites de Libre deuda automotor y la Solicitud de Actas en el Registro Civil, debido al reducido número de requisitos y documentos a presentar, así como el hecho de que el trámite se realiza de manera online y de manera automática. A su vez, presenta varias oportunidades de mejoras, primordialmente con respecto al trámite de primera licencia de conducir.

Mar del Plata , por su parte, cuenta con la capacidad de ayudar a aquellas personas que quieran realizar cualquier actividad comercial.

En los seis municipios analizados de la provincia de Buenos Aires, los trámites relacionados al Registro Civil (Solicitud De Actas y de DNI) están a cargo del Gobierno de la Provincia, destacando de estos la reducida cantidad de requisitos y trámites previos, el no requerir presentar documentaciones, así como el hecho de que el trámite se realiza online y los pagos de tasas también.

En lo que respecta a las funciones propias del gobierno local, La municipalidad de La Matanza, distrito comandado por Fernando Espinoza cuenta con un sensible punto negro en su gestión: los profesionales de FÁCIL no encontraron información suficiente acerca de la cantidad de requisitos, trámites previos, documentación necesaria ni la forma de organización del trámite para el trámite de Libre deuda Automotor.