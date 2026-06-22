La cantidad de empresas empleadoras del sector privado volvió a caer y marcó un nuevo retroceso en marzo de 2026. Según datos oficiales, en el país quedaron registradas 481.635 firmas activas, un 2,8% menos que en el mismo mes del año anterior.

Un informe, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), registró la desaparición de 14.044 empresas en doce meses. En este sentido, equivale a una baja del 2,8% menos que en marzo del 2025.

En total, en lo que va del año la Superintendencia registró 26.213 empresas menos desde noviembre de 2023 .

El informe, llevado a cabo por la consultora Politikón Chaco, relevó el vigésimo quinto mes consecutivo con caídas interanuales en este indicador.

Desde septiembre de 2025, la velocidad de la baja comenzó a acelerarse y la caída registrada en marzo se convirtió en la más pronunciada de toda la serie.

Dónde se cerraron más empresas

Según Politikón, el impacto no fue uniforme entre las provincias. De las 24 jurisdicciones analizadas, sólo Neuquén logró mostrar un crecimiento neto de empresas empleadoras, aunque marginal: sumó 12 firmas en un año, equivalente a un incremento del 0,1% .

En el resto del país se registraron retrocesos, con diferencias marcadas entre las provincias.

En términos porcentuales, el mayor desplome se dio en La Rioja, donde la cantidad de empresas empleadoras cayó 10,7% interanual, seguida por Tierra del Fuego (-6,7%), Santa Cruz y Misiones (-6,6% en ambos casos).

Además, se registraron bajas importantes Chaco (-5,2%), Catamarca (-5%) y Corrientes (-5%).

Las caídas más moderadas

En cambio, las caídas más moderadas se observaron en La Pampa (-1,1%), Ciudad de Buenos Aires (-1,3%) y San Juan (-1,8%).

La provincia de Buenos Aires, pese a no estar entre las de mayor retroceso porcentual, explicó la mayor pérdida en términos absolutos por el tamaño de su entramado productivo: perdió 4.311 empresas, una baja del 2,6%.

Detrás de Buenos Aires se ubicaron Córdoba, con 2.187 firmas menos (-4,4%); la Ciudad de Buenos Aires, con una pérdida de 1.539 empleadores (-1,3%); y Santa Fe, con 1.305 empresas menos (-2,7%) .

En conjunto, estas cuatro jurisdicciones concentran cerca del 72% del total de empresas empleadoras del país, por lo que sus movimientos tienen un peso determinante sobre el resultado nacional.

La caída desde el 2023

La tendencia se profundiza si se toma como referencia noviembre de 2023, el mes previo al inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde entonces, la cantidad de empresas empleadoras cayó 5,2%, lo que representa 26.213 firmas menos en todo el país .

En ese período, la pérdida también tuvo un fuerte componente territorial. Buenos Aires acumuló la mayor caída absoluta, con 5.615 empresas menos, seguida por Córdoba (-4.388), Santa Fe (-2.993) y CABA (-2.909). Sin embargo, las bajas más profundas en términos porcentuales se concentraron en otras provincias: La Rioja retrocedió 17,6%, Catamarca 12,8% y Tierra del Fuego 11,8%.

Por sectores, la construcción fue la actividad más golpeada desde noviembre de 2023 , con una caída del 9,5% y la pérdida de 2.067 firmas.

Le siguieron la industria manufacturera, que retrocedió 6,8% (-3.393 empresas), el comercio con una baja del 4,6% (-6.836) y el agro con una merma del 4,5% (-2.425).

El registro de la SRT considera como empresa empleadora a toda persona humana o jurídica que cuenta con al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.