La caída de la recaudación provincial empezó a consolidarse en el arranque de 2026 y ya golpea de lleno a varias cajas provinciales. Después de un enero positivo, febrero y marzo mostraron un cambio de tendencia y el deterioro se aceleró en distintas jurisdicciones. Según un informe de Politikón Chaco, la recaudación propia de 21 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires creció apenas 1% real interanual durante el primer trimestre, pero marzo cerró con una baja consolidada de 4%, el peor dato desde marzo de 2025. En ese contexto, ocho distritos terminaron el trimestre con caídas reales de recursos tributarios y algunas provincias ya muestran derrumbes de dos dígitos. La más afectada fue Misiones, que registró una caída de 21,9% real interanual. El retroceso impactó en todos sus principales tributos: Ingresos Brutos cayó 22,2%, el inmobiliario 29,7%, Sellos 16,3% y “Otros” 25,3%. El segundo peor desempeño correspondió a La Rioja, con una baja de 15,4%, mientras que Formosa quedó tercera con un retroceso de 6,9%. La más afectada fue Misiones, que registró una caída de 21,9% real interanual. El retroceso impactó en todos sus principales tributos: Ingresos Brutos cayó 22,2%, el inmobiliario 29,7%, Sellos 16,3% y “Otros” 25,3%. Detrás quedó La Rioja, con una baja de 15,4%, mientras que Formosa registró un retroceso de 6,9%. Más atrás aparecen Corrientes, con una caída de 6,3%; Tierra del Fuego, con -4,8%; Tucumán, con -4,2%; Santa Cruz, con -3,4%; y Catamarca, con -2,3%. El principal problema para las provincias volvió a aparecer en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, el tributo más ligado a la actividad económica y al consumo. Ese impuesto explicó el 74% de toda la recaudación consolidada del trimestre y mostró una caída real de 3,1%. Más allá de las caídas porcentuales, el trabajo también refleja el impacto en términos absolutos. Ahí aparecen distritos con mucho mayor peso económico, donde bajas más moderadas representan pérdidas millonarias. Es el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque su recaudación cayó 2,2% real, el distrito concentra casi el 26% de toda la recaudación subnacional del país y movió $2,9 billones en el trimestre. También sobresale Tucumán, cuya caída de 4,2% impactó sobre una estructura tributaria superior a los $310.000 millones. Misiones, además de liderar el ranking porcentual, también aparece entre las provincias con mayor pérdida de recursos reales por volumen de recaudación. El informe además vuelve a mostrar la fuerte dependencia de gran parte de las provincias respecto de las transferencias automáticas nacionales. Solo tres jurisdicciones lograron recaudar más recursos propios que fondos enviados por Nación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Buenos Aires. En el otro extremo aparece Formosa, donde la recaudación propia apenas equivale al 8% de las transferencias automáticas nacionales. También muestran fuerte dependencia Santiago del Estero y La Rioja. El deterioro de marzo consolidó así un escenario de presión fiscal creciente para las provincias, en un contexto donde la desaceleración económica ya empezó a impactar directamente sobre la principal fuente de ingresos de los gobernadores.