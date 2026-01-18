Desde la costa, Kicillof dio los primeros números de la temporada y anunció una obra millonaria

No hubo verano tranquilo y en las playas de la Provincia volvió a tomar impulso la interna peronista, que enfrenta —con pocos reparos— a diversos sectores con intereses, objetivos y hasta candidatos bien distintos de cara a 2026.

Aunque este año que recién se estrena no es uno “electoral”, con la mirada puesta en 2027, el debate por el liderazgo de la coalición peronista parece estar bastante por encima de la discusión de un programa de gobierno alternativo al que lleva adelante Javier Milei.

En el mejor de los casos, las recetas respecto del presente son simples y también diversas: el kicillofismo dice que la mejor manera de enfrentar a Milei es con una gestión que sea “escudo” para los bonaerenses; en el Frente Renovador hablan de la “muerte de la actividad económica” y sostienen que con Milei quedó demostrado que “con ajuste no alcanza”; mientras tanto, en el kirchnerismo afirman que la raíz de los males está en el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner.

Pero el debate, aunque sea entre cuadros técnicos, está silenciado por una interna que lleva meses de cocción a fuego lento.

Esta semana Axel Kicillof estuvo presente en la costa. Allí firmó la continuidad de una importante obra sanitaria y anunció la ampliación de la Autovía 11. Sin embargo, todos los flashes se los llevó una reunión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en la que se plantearon los objetivos políticos del año.

Hubo tres temas resonantes sobre la mesa. El primero, quizá el menos conflictivo, fue la construcción nacional del MDF, es decir, conquistar dirigentes de otras provincias y sumarlos al espacio que encabeza el gobernador.

Sin embargo, fueron los otros dos temas los que sacudieron la interna. Los presentes acordaron avanzar en el alineamiento del PJ bonaerense con la figura de Kicillof y, por otra parte, los intendentes volvieron a pedir que se habiliten las reelecciones.

“La polémica era esperable después de la dinámica del año pasado, en la que hubo constantes tironeos. Pero en realidad sorprende porque La Cámpora dejó trascender que estaba cerrada la lista de unidad para el PJ y no es así ”, comentó un vocero.

La interna del peronismo: qué puede pasar en 2026

Dentro de menos de un mes, el PJ bonaerense estará cerrando la o las listas para renovar la conducción partidaria, que hoy detenta el diputado nacional Máximo Kirchner. Tal como sucedió dos veces el año pasado, la confección de una nómina unitaria es, a esta altura, más un anhelo discursivo que una posibilidad real.

En el encuentro celebrado en Villa Gesell, el MDF volvió a reclamar que la conducción partidaria apoye sin medias tintas al gobernador y que, en el mejor de los casos, sea el propio Kicillof quien presida el PJ provincial.

Tal como ocurrió en septiembre del año pasado, se dejó correr la versión de que los intendentes y dirigentes que acompañan al mandatario armarán sus propias listas y las sostendrán para competir, salvo que se acepte la condición de Kicillof como “conducción”.

“Se armarán las listas. Si Axel no es quien encabeza una de unidad, llevaremos a Verónica Magario como candidata para competir. Ahí le va a caer la ficha a La Cámpora”, señalaron desde el entorno de un ministro bonaerense de alto perfil político.

Mientras el Frente Renovador se mantiene al margen del debate por orbitar fuera del partido, el cristinismo salió a marcar la cancha y afirmó que en ningún momento pensaron en armar listas propias. Teresa García, una de las dirigentes de mayor confianza de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo: “A los compañeros del MDF los vemos muy apurados; le están errando si realmente quieren jugar de esa manera”.

La actual diputada nacional señaló que, antes del armado de listas partidarias, el foco debería estar puesto en “cómo se trabaja en iniciativas que le cambien la vida a la gente” y en el debate que quiere dar La Libertad Avanza sobre la Boleta Única de Papel en la Provincia.

Teresa García, dura contra el Kicillofismo

Además, remarcó que bajo la conducción de Máximo Kirchner “nunca el Partido Justicialista de la provincia ha planteado cuestiones en contra del gobernador”.

“ No he visto nunca que el partido funcione desalineado. Pero un partido lo integran distintas expresiones . El gobernador hoy representa un sector político en la provincia de Buenos Aires y hay otros sectores que también participan de la vida partidaria”, apuntó.

Qué piden los intendentes en la interna bonaerense entre Kicillof y La Cámpora

En la reunión de Gesell, los intendentes congregados en el MDF —cerca de 50, más de un tercio del total de los jefes comunales bonaerenses— volvieron a la carga con el tema de las re-reelecciones. Ya en la primera conferencia del año, el ministro de Gobierno, Carlos “Carli” Bianco, se había manifestado a favor de retirar la prohibición aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Fue la campana de salida para que los jefes comunales comenzaran la carrera por una modificación de la ley que prohíbe la candidatura por más de dos períodos consecutivos.

En ese encuentro, una de las voceras fue la exintendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien insistió en la necesidad imperiosa de alcanzar un acuerdo político que destrabe el asunto. Pero para avanzar, el oficialismo debería alinear a La Cámpora, al Frente Renovador y a varios sectores opositores.

En la negociación podrían incluirse otros temas. Este año habrá que definir, por ejemplo, lugares para la Suprema Corte Bonaernese y una silla en el máximo tribunal siempre es bien valorada. “Hoy no parece que sea posible”, dijeron a El Cronista desde otro sector del espacio. La interna del peronismo no comienza recién, tiene su propia historia y promete más capítulos.